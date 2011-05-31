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Ekonomi

VERGİ DAİRELERİ 24.00'E KADAR AÇIK ANKARA (A.A)

31 Mayıs 2011 18:45

-VERGİ DAİRELERİ 24.00'E KADAR AÇIK ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için son başvuru gününde, vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Gelir İdaresi Başkanlığı, uygulamadan yararlanmak isteyen tüm mükelleflerin başvuruları alınıncaya kadar vergi dairelerinin bugün açık tutulacağını bildirdi. Gelir İdaresi Başkanı Metin Kilci, vergi dairelerinin açık tutulması için talimat verdiklerini belirtti. Kilci, vergi dairelerinin saat 24.00'e kadar açık kalacağını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Bu gece 24.00'e kadar gerek internet ortamında gerekse elden başvurular kabul edilecek. Bugün itibariyle postaya verilen başvuruları da elimize hangi tarihte ulaşırsa ulaşsın geçerli sayacağız ve değerlendirmeye alacağız. Şöyle bir yanlış algılama da var; vergi dairelerinde sıraya giren bazı vatandaşlar bugün ödeme için de son gün olduğunu zannediyor. Ödemeler, 30 Haziran'a kadar yapılabilecek. Bizim için bugün başvurunun yapılması ve yeniden yapılandırma talebinin kayda girmesi yeterli, ödeme için daha önümüzde zaman var.'' -SONUÇLAR, PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANIYOR-  Kanunun kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi matrah artırımı ile gelir ve kurumlar vergisinde stopaj artırımlarıyla ilgili hükümlerinden yararlanmak isteyenler, yeniden yapılandırma için başvurabiliyor.  Yasada, uygulama için 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvurma hakkı tanınmıştı. Ancak daha sonra kanunun Bakanlar Kuruluna verdiği yetki çerçevesinde, söz konusu süre, 31 Mayıs 2011 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu arada kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması başvurularında vergiyle ilgili sonuçlar, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından 2 Haziran Perşembe günü düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak. Toplantının, Batman'da yapılması bekleniyor.

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