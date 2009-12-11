Vergi cezaları artıyor

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağıyla mücadele için vergi cezalarını artıracaklarını bildirdi.



Şimşek, Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen ''Defterdarlar ve Vergi Dairesi Başkanları Toplantısında'' yaptığı konuşmada, ülkenin yeni bir döneme girdiğini, bu dönemde Maliye çalışanlarının dinamizm ve çabalarına ihtiyaç bulunduğunu söyledi.



2010 yılı gelir hedeflerinin gerçekçi, ancak iddialı olduğunu dile getiren Maliye Bakanı, bu hedefe ulaşılması için çalışanlarının çok daha yoğun çaba göstermesini istedi.



Maliye personelinin ne iş yaparsa yapsın, ne karar alırsa alsın, 72 milyonun hukukunu koruması gerektiğini ve bu konuda hassasiyet taşıması gerektiğini vurgulayan Şimşek, ''Verdiğiniz her kararda, attığınız her imzada, ülkenin tümünün hak ve hukukunu koruyun'' dedi.



Konuşmasında dünyadaki küresel krizin Türkiye'yi de etkilediğini hatırlatan Şimşek, ancak ülkenin iç dinamiklerinin güçlü olduğunu ve krize büyük bir dayanıklılık gösterdiğini ifade etti. Krizde Mart ayında dibi bulan Türkiye'nin şimdi çıkışta olduğunu anlatan Şimşek, bu dönemde ortaya koyacakları bütçe disiplini ve toplayacakları ek gelirlerle sürece büyük katkıda bulunacaklarını belirtti.



Kriz döneminde dünyada 50'den fazla ülkenin notunun düştüğünü, 13 ülkenin ise notunun arttığını anlatan Şimşek, Türkiye'nin krizde notunu 2 puan artıran tek ülke olduğuna dikkat çekti.



'Vergi cezalarını arttıracağız'



Taşıma su ile değirmenin dönmediğini, sağlıklı kaynaklar olmadıkça işin bir noktada tıkandığını ifade eden Şimşek, yeni dönemde daha fazla vergi toplanması için denetimlerin de etkin hala getirileceğini bildirdi.



Bu çerçevede vergi kaçırmanın cezasını arttıracaklarını kaydeden Şimşek, ''Biz bu ülkeyi kalkındıracaksak kayıt dışılığa, vergi kaçırmaya hiçbir şekilde müsamaha gösteremeyiz. Vergi kaçırmak sadece ülkeyi zafiyete uğratmıyor, aynı zamanda adaletsizliğe de yol açıyor'' dedi.

