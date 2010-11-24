-VERGİ CENNETLERİNE KAÇIŞA KARŞI İLK İMZA LONDRA (A.A) - 24.11.2010 - Türkiye, vergi cennetlerine kayıt dışı para akışını sona erdirmeyi amaçlayan ilk Bilgi Değişim Anlaşmasını Jersey Adalarıyla imzaladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gözetiminde, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğindeki imza töreninde anlaşmaya Türkiye adına Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz, Jersey Adaları adına ise Ekonomi Bakan Yardımcısı Paul Routier imza koydu. İmza töreninin ardından yapılan basın toplantısında Maliye Bakanı Şimşek, bu anlaşmanın Türkiye'nin ''vergi cennetleri'' olarak tanımlanan ülkelerle yaptığı ilk çifte vergilendirme anlaşması olduğunu söyledi. Şimşek, anlaşmanın karşılıklı her türlü veri ve bilgi değişimini, hatta vergi denetimini de sağlayacağını kaydetti. ''Türklere ait ne kadar kayıt dışı paranın yurtdışında tutulduğunu öngörüyorsunuz?'' sorusu üzerine de Şimşek, şu yanıtı verdi: ''Resmi bir tahminimiz yok ama 70'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'de bazı siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar vardı. O dönemlerde, Türkiye'den dışarıya çok ciddi miktarda bir kaynak, sermaye aktarımı olduğuna dair bir kanı var. Ama miktarı konusunda çok değişik rakamlar var, o nedenle ben o tahminin içine girmeyeyim.'' 2009 yılının Nisan ayında Londra'da G20 zirvesinin yapıldığını ve kendisinin de bu zirveye katıldığını anımsatan Şimşek, vergi cennetlerinin bu türden anlaşmaları imzalamalarının gerekliliğini bu zirvede gündeme getirdiklerini söyledi. Şimşek, bunun daha sonra kabul gördüğünü ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) daha önce hazırladığı model anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin şimdi birçok ülkeyle anlaşmalarını ya revize ettiğini ya da anlaşma olmayan ülkelerle anlaşmalar imzaladığını kaydetti. Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Önemli olan burada, herkesin elde ettiği gelir çerçevesinde bir miktar vergi ödemesidir. Bu genel bir prensiptir. G20 ülkelerinin bu konudaki tavrı çok önemli oldu. Bazı çevreler, 'Bu anlaşmalar yapılıyor ama sonuç doğurmayacak' diyor. Yok böyle bir şey. Bu anlaşmalar bilgi değişimini içeriyor. Bu anlaşmaların bazıları karşılıklı olarak yerinde vergi incelemesine dair imkan sağlıyor. Dolayısıyla, 'anlaşmalar yapılıyor sonuç doğurmayacak' yaklaşımı son derece anlamsız bir değerlendirme. Bu anlaşmalar sonuç doğuracak.'' Bir başka soru üzerine de Şimşek, anlaşmaların sonuç doğuracağına inandığını yineleyerek, ''Yoksa, biz bu işleri sırf göstermelik olsun diye yapmıyoruz'' dedi. Anlaşmaların kağıt üzerinde kalmayacağını ve uygulanacağını belirten Şimşek, anlaşmaların bağlayıcı nitelikte olduğuna dikkati çekti. Maliye Bakanı Şimşek, Jersey Adalarıyla imzalanan anlaşmanın yanı sıra, Man Adası, Bermuda, Cebelitarık, Cayman Adaları, Seyşeller, Guernsey, Bahamalar ve İngiliz Virjin Adalarıyla da bilgi değişimi anlaşmaları yapmak için görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi. Türkiye ile Jersey arasında imzalanan Bilgi Değişim Anlaşması, vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmanın önlenmesi ve zarar verici vergi rekabeti ile mücadele edilmesi konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.