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Ekonomi

'Vergi borcunuz var, ödeyin' mektupları ikinci bir emre kadar iptal

Mehmet Şimşek: Mektuplarda açıklayıcı bilgi yok. Vatandaş bir mektupla karşılaşıyor ve vergi borcu olduğunu görüyor ama ne vergisi, borcu ne kadar?

11 Mayıs 2014 16:36

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflere ödenmemiş vergi borçlarının bulunduğuna dair mektupların gönderilmesini durdurdu. Bürokratlarına bu konu için talimat veren Şimşek, mektupların daha açıklayıcı bilgiler içerecek şekilde düzenlenmesini istedi.

Kamuoyunda bir süredir konuşulan ve şikâyetlere neden olan, "vergi borcunuz var, ödeyin" anlamına gelecek şekilde düzenlenen mektuplar üzerine Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nı harekete geçirdi.

Konu hakkında bürokratlarından bilgi alan Şimşek, sistemlerde yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle vergi borcu olmayan mükelleflere de söz konusu mektupların gönderilebildiğini ve bu gönderilerin, içeriği itibarıyla huzursuzluğa yol açtığını öğrenmesi üzerine, ilgili birimlere talimatını verdi. Şimşek, öncelikle sistemdeki aksaklığın giderilmesini, ardından da mektupların daha açıklayıcı bilgileri içerecek şekilde hazırlanmasını ve bu zamana kadar mükelleflere bir gönderi yapılmaması istedi.

 

İnternet üzerinden anlatılacak

 

Bakan Şimşek, mevcut haliyle mektubu alanların bir muhatap bulma çabasına girdiğini ve vergi dairelerinde de bu nedenle ekstra bir iş yükünün oluştuğunu belirterek, bürokratlarından mektupların şu şekilde düzenlenmesini istedi:

"Mektuplarda açıklayıcı bilgi yok. Vatandaş akşam evine geldiğinde bir mektupla karşılaşıyor ve vergi borcu olduğunu görüyor ancak ne vergisi veya borcu ne kadar? Bunu bilmiyor. Bu da istemediğimiz sonuçlara yol açıyor. Mektuplarda vergi mahremiyeti nedeniyle elbette verginin konusunu ve borcun miktarını yazamayız ama en azından bu konuda açıklayıcı bilgiler vererek, mükelleflerimizin internet üzerinden bu borcu nasıl sorgulayabileceğini anlatabiliriz. Çünkü Gelir İdaresi Başkanlığımızın web sitesinde böyle bir uygulamamız mevcut. İçeriği bu hale getirilene kadar hiçbir mükellefimize mektup gönderilmeyecek."

 

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