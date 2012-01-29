-Vergi borcunda 5. taksit uyarısı ANKARA (A.A) - 29.01.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden yapılandırmanın 5'inci taksitinin son ödeme gününün, 31 Ocak olduğunu bildirdi. Bakan Şimşek, taksitlerin süresi içinde ödenmemesi durumunda, gecikme zammı ve haciz dahil olmak üzere, icrai işlemle tahsil edileceği uyarısında bulundu. Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanunundan yararlanmak üzere, başvuruda bulunan mükelleflerin borçlarının yeniden yapılandırıldığını hatırlattı. Yeniden yapılandırma kapsamında, yaklaşık 39,4 milyar liralık borcun yapılandırıldığını belirten Şimşek, bu tutarın, 13 milyar 115 milyon liralık kısmının da tahsil edildiğini bildirdi. Bakan Şimşek, 4'ncü taksit sonu itibariyle yapılan tahsilatın yapılandırma sonrası toplam alacağa oranının yüzde 33'e ulaştığını belirterek, ''Bu aslında, geçmişte yapılan benzer yapılandırmalarla karşılaştırıldığında büyük bir başarıdır. Bu çerçevede, ödemelerinde hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederim'' diye konuştu. -MTV'de de son gün 31 Ocak- 31 Ocak 2012 tarihinin, aynı zamanda Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödeme süresinin de son günü olduğunu hatırlatan Şimşek, ödemelerin, vergi dairesinin yanı sıra, vergi tahsilatına yetkili bankalara yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden kredi kartı ile de yapılabileceğini bildirdi. Şimşek, süresinde ödenmeyen tüm kamu alacaklarında olduğu gibi Motorlu Taşıtlar Vergisinin de süresinde ödenmemesi durumunda, gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre, haciz dahil olmak üzere, her türlü icrai işlemle tahsil edileceğini de sözlerine ekledi.