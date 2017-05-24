Vergi borcu yapılandırmasında son tarih 31 Mayıs

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen "Türk Vergi Sisteminde Vergilendirme İlkeleri ve Beklentiler Semineri"nde konuşan İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, bugün Türkiye bütçesinin yüzde 85'inden fazlasının vergilerle finanse edildiğini ifade etti.

Bayrakdar, kamu harcamaları ne kadar çok vergilerle finanse edilirse ve mali disiplin ne kadar sağlam olursa ülke ekonomisivernin de o kadar sağlam bir temele oturduğunu belirterek, "Bazen insanlar mümkün olduğu kadar vergiden kaçınmaya çalışıyor ama bütçe sağlam kaynaklarla finanse edilmediğinde hep duvara tosladık. Krizler geldi, enflasyon arttı, faizler yükseldi. Daha sonrasında o vergi ödemeyenler de bu sıkıntıların hepsini diğerleriyle beraber yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayrakdar, bütçeyi sağlam kaynaklar olan vergilerle finanse ederek geleceğe güvenle devam edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2000'li yıllarda kriz yaşadığımızda vergi gelirlerimizin belki yüzde 85'ini faiz ödemeye harcıyorduk. Bu şekilde sağlıklı bir bütçe politikası uygulamak mümkün olmuyor. Vergiyi alalım, bütçeyi sağlam kaynaklarla finanse edelim de vergi de 'istedim, aldım' mantığında konulmuyor. Belli ilkeler dahilinde alındığında daha anlamlı olmuyor. Öncelikle adil bir vergileme rejimi olsun. Herkes ödeme gücüne göre, kazandığıyla orantılı bir şekilde vergisini ödesin. Hem idari yönden hem ödeyen yönünden anlaşılabilir olsun. Hem uluslararası hem de Türkiye'deki rekabetin önünde bir engel olmasın. Kişiler arasında haksız rekabete sebebiyet vermesin. Bu tip ilkelerle vergileri koyduğumuz zaman hem vergi toplayanlar olarak daha rahat ederiz hem de ödeyen mükellefler bu prensipler dahilinde vergi ödediğini düşünürse vergiye uyumları artar."

Toplumda vergilerin bir konsensüsle konulması gerektiğine işaret eden Bayrakdar, herkesin görüşü alınarak ve toplumda kabul edilen bir şekilde vergi getirilirse vergiye uyumun artacağını söyledi.

Bayrakdar, bugünlerde en çok vakit harcadıkları konunun Yeniden Yapılandırma Kanunu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekim 2016'da bunların başvuruları gerçekleştirildi. Vergi borcu yapılandırmasında ilk taksit ödemesi Kasım 2016, ikinci taksit ise Ocak 2017'ydi. Ancak kanunda belli bir düzenleneme getirilmişti. İlk 2 taksit ödenmediğinde bu yapılandırmadan mükelleflerin yararlanma şansı kalmıyor. Bu 2 taksitle alakalı son ödeme tarihi de 31 Mayıs olarak belirlendi. Yani bu ayın sonu ödeme için son tarih. Eğer bu tarih geldiğinde de ödeme yapılmazsa kişinin kanundan faydalanma şansı kalmıyor. Mutlaka mükelleflerin kendi şartlarını zorlayarak bu kanundan faydalanmasını istiyoruz."