Vergi borcu yapılandırmasında ilk taksit için bugün son gün!

25 Kasım'da sona eren vergi borcu yapılandırmasının, ilk taksitini yatırmak için bugün son gün. Vergi daireleri bugün saat 21.00'a kadar açık olacak. Bazı bankalar öğle tatili yapmadan vatandaşın ödeme işlemlerini gerçekleştirecek.

NTV canlı yayınında konu hakkında soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 1. ve 2. taksidi ödemeyen vatandaşların kanunun imkânlarından yararlanamayacağını hatırlatarak, "Taksitle ödemeyi seçen vatandaşlar sakın taksitlerini kaçırmasınlar" uyarısında bulundu.

Ağbal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Vergi borçları bakımından bugün son gün. Bugün vergi dairelerimiz gece geç saatlere kadar açık kalacak 21.00 oldu. Vatandaş bekliyor. Kapatmayacağız daireleri 24.00’a kadar geldikleri sürece açık olacak. Bankalar açık. Bankacılarla görüştük. Öğle tatili saatlerinde bile tahsilata devam edilecek. 25 Kasım itibariyle başvurular tamamlandı. 77.6 milyar TL bugün itibariyle 78.2 milyar TL’ye çıktı."

"Bugün peşin ödeme için son gün. Taksitle ödemeyi seçenler için sakın taksitlerini kaçırmasınlar. 1. ve 2. taksidi ödemeyen vatandaşlar kanunun imkanlarında yararlanamıyorlar. Peşin ödeme varsa faiz yok neredeyse."

Geçtğimiz günlerde Başkaban Binali Yıldırım, doların 3,40 olduğunu gazeteciden böyle öğrenmişti:

"Asgari ücret bin 300 TL'nin altına düşmeyecek"

"Bordroda hesaplayacak. En dipte net ücreti 1300 liranın kaç lira altına düşmüşse AGİ’ye eklenecek. 1231 liraya düşmüş olsun ücret bu kanunla getirdiğimiz imkanla devlet vergi dairesine ödeyeceğiniz vergiden bunu düşüp ödeyin.

"Ekim Kasım ve Aralık’ta 1300 liranın altına düşmesi mümkün değil. Zaman zaman bu gündeme gelince kişinin ücreti 1274 lira bordrosunu da gösteriyor."

"Biz bu kişinin bordrosunu incelediğimizde görüyoruz ki özel sağlık sigortası kesintisi yapılmış. Aslında o kişi bakımından kendi için yaptığı bir ilave kesintidir."

"Bu miktarı ücretliye yansıtmıyorlardır şeklinde bir tereddüt oluyor. Kanunun yayınlandığı gün bir tebliğ yansıttık."

"Bordroyu hazırlayacak o bordro üzerinde 1300 TL’nin ne kadar altına düşüyorsa bunu gösterecek. Bunu tekrar tutardan düşecek."

"Ellerine geçen ücrette 1300 TL’nin altı varsa önce iş verene başvursunlar o zaman gelsinler vergi dairesine müracaat etsinler."