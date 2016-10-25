Vergi borcu yapılandırmasında başvuru süresi uzatıldı

Başbakan Binali Yıldırım, 31 Ekim'de sona ereceği açıklanan vergi alacaklarının yeniden yapılandırmasına ilişkin başvuruların 25 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" yani vergi affı düzenlemesi Genel Kurul'da ağustosta kabul edilmişti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada 90 milyar, sosyal güvenlik primleri olarak da yaklaşık 72 milyar olmak üzere toplam 162 milyar liralık borcun vatandaşın lehine yeniden yapılandırılacağını ifade etmişti.