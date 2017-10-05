Vergi borcu silinen şirketler Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP hükümetine yakın şirketlerin vergi borçlarının silinmesini Meclis gündemine taşıdı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, vergi borcu silinen şirketlerin isimlerinin ve ne kadar borcun silindiğini açıklanmasını istedi.

Tanrıkulu'nun, Yıldırım'a sorduğu sorular şöyle:

* Vergi borcu silinen şirketlerin vergi borçları ne kadardır?

* Türkiye genelinde 4 Ekim 2017 tarihi itibariyle hangi şirketlerin ne kadar vergi borcu sıfırlanmıştır?

* Türkiye genelinde 4 Ekim 2017 tarihi itibariyle hangi şirketlerin ne kadar vergi borcunda ‘uzlaşma’ sağlanmıştır? Yapılan uzlaşmaların mahiyeti nedir?

* Başbakan Yardımcısı Sayın Şimşek’in ‘Siyasi müdahale söz konusu değil’ ifadeleri göz önüne alındığında, vergi borcu silinen ve vergi borçlarında uzlaşma sağlanan şirketler hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

* Vergisi silinen şirketlerin AKP Hükümetine yakınlığı ile bilinen kişi ya da kişilere ait olduğu ve bahse konu kişi ya da kişilerin ilgili şirketlerde yönetim kurulu üyesi olduğu iddiası doğru mudur?

* İddialar doğru ise, 4 Ekim 2017 tarihi itibariyle vergi borcu sıfırlanan tüm şirketlerin (İsimleri belirtilmek üzere) toplam vergi borcu ne kadardır?

* Vergi borcu silinen bu şirketlerden kaçının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası FETÖ üyesi olduğu tespit edilmiştir?