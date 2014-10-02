Vergi borcu olanlarda 'taksit' problemi

AF paketi yasalaştı, tebliği de çıktı. Pazartesi gününden itibaren gelir, kurumlar, motorlu taşıtlar vergileri borcu, trafik ceza borcu olanlar yapılandırmaya başvurmaya başladılar. Vergi borçlarının yapılandırılması gib.gov.tr internet adresinden üzerinden de yapılabiliyor. Yapılandırma yapılırken önce başvuru daha sonra da ödeme seçeneği işaretleniyor. Ancak önce az taksidi seçip sonra daha fazla takside geçişe sistem izin vermiyor.

Af paketinde yararlanarak borçlarını ödemek isteyenler isterlerse vergi dairesine isterlerse de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden başvuru yapabiliyorlar. gib.gov.tr adresinde “Vergide fırsat zamanı” başlıklı pencere açıldığında bilgilendirme, borç sorgulama ile başvuru ve ödeme başlıklı üç bölüm yer alıyor. Borçlu mükellefler, borçlarını sorgulandıktan sonra önce başvuru yapıyorlar. Burada yaptıkları seçeneğe göre borç yeniden yapılandırılıyor.

Borçlar için 6, 9, 12 veya 18 taksit seçeneği seçilebiliyor. İstenirse defaten yani peşin ödeme de seçilebiliyor. Bu seçim yapıldıktan sonra sistem mevcut borcu yeni katsayılara göre yapılandırıyor. Ödemeler kredi kartıyla ödenebiliyor. Ancak ödeme yapılırken; az taksitten çok takside geçiş imkanı veriliyor, çok taksit seçeneğinden az taksit seçeneğine ise dönülemiyor. Örneğin borcunu ödemek isteyen bir kişi önce 12 taksidi seçmiş daha sonra borcunu daha az taksitle 6 taksitle ödemek isterse sistem buna izin veriyor. Ya da 6 taksit seçeneğinden sonra peşin ödeme seçilmişse sistem bunu da kabul ediyor. Önce taksitli yapılandırma sistemde gözüküyor ama tahsil aşamasında peşin ödeme gerçekleşiyor. Bunun tam tersine ise sistem izin vermiyor. Peşin ödeme seçildikten sonra 6 ya da 12 takside dönülemiyor.

Haciz için bildirim şart

Borcunu ödeyen mükellefler eğer peşin ödeme seçeneğini seçmişlerse banka hesapları üzerindeki hacizler kaldırılacak. Ancak bunun için de vergi dairesine ayrıca bilgi verilmesi gerekiyor. Eğer peşin ödeme yapılmışsa banka hesapları üzerindeki hacizler otomatik kaldırılmayacak. Vergi dairesi borcun ödendiğini tespit ettikten sonra haciz uygulayan bankaya bildirimde bulunacak. Taksitli yapılandırmalarda ise ancak taksit oranında haciz kalkabilecek. 6 taksit seçilmişse tüm haczin kaldırılması 12 ayı bulacak. Çünkü bir taksit iki ayda bir ödeniyor.