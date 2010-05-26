Vergi borcu olanlar yandı!

T24 - Maliye, mafya lideri Al Capone’u hapse gönderen vergi modelini hayata geçiriyor. Buna göre vergi kaçıranlar doğrudan hapse atılacak.





Maliye Bakanlığı, ABD’de mafya babası Al Capone’un 1931 yılında hapse atılmasını sağlayan vergi düzenlemelerini Türkiye’de uygulamak için düğmeye bastı. Star'ın haberine göre, bu çerçevede hazırlıkları sürdürülen yasal düzenlemelere göre, vergi kaçıranlar doğrudan hapse atılacak. Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere verilen ödüller artırılacak. Yine vergi kaçakçılarını tespit eden denetim elemanlarına da prim verilecek. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir süredir, vergi tahsilatını arttırmak için yeni düzenleme yapılması konusunda çalışmalar son aşamaya geldi. Buna göre, üzerinde anlaşmaya varılan düzenlemeler, torba yasa tasarısı halinde TBMM’ye sunulacak. Üzerinde uzlaşmaya varılamayan düzenlemeler ise önümüzdeki günlerde yapılacak diğer düzenlemelerle Meclis’e sunulacak. Maliye’nin üzerinde uzlaşmaya vardığı, vergi düzenlemeleri çerçevesinde, vergi denetimlerinin ve vergi cezalarının artırılması öngörülüyor. Buna göre halen vergi cezalarında 18 ay olan hapis cezasının alt sınırı 24 aya yükseltilecek. Böylece hapis cezalarının paraya ve ertelemeye tabi tutulmasının önüne geçilecek. Vergi kaçıran doğrudan hapse atılacak.





Ödül ve ceza aynı anda



Maliye Bakanlığı, vergi denetimlerini daha da etkinleştirmek için denetim elemanlarına yönelik performans sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu düzenleme kapsamında ise vergi incelemelerinde başarılı olan vergi denetim elamanlarına prim verilmesi söz konusu olacak. Maliye, bu yönteminin suistimal edilmesini önlemek içinde, denetim elamanlarına ceza sistemini de getirecek. Buna göre, raporları hatalı çıkan denetim elamanlarının notları düşürülecek.





Vergi denetiminin yıldızı kontrolörler



Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri, 74. kuruluş yıldönümünü Ankara Rixos Otel’de bir kokteyl ile kutladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katıldığı kokteyde çok sayıda milletvekili ve bürokrat da yer aldı. Kokteylde kontrolörler, denetim elamanları tarafından 2002-2009 arasında yapılan vergi denetim sonuçlarını da açıkladı. Buna göre, son 8 yılda tespit edilen matrah farklarının yüzde 77’lık kısmı gelirler kontrolörleri tarafından gerçekleştirildi. Bu durum, denetimin yıldızı kontrolörler oldu esprilerine neden oldu.







