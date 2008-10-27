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Ekonomi

Vergi borcu olanlar dikkat!

Mükellefler, 28 Kasım 2008'e kadar başvurmaları halinde vergi borçlarını yıllık yüzde 3 faizle 18 ay taksitlendirebilecek.

27 Ekim 2008 02:00

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin 28 Kasım 2008 tarihine kadar vergi dairelerine başvurmaları halinde, toplam vergi borçlarının, 18 ay süreyle ve yıllık yüzde 3 tecil faizi uygulanarak taksitlendirileceğini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin Tahsilat Genel Tebliği konusunda bir açıklama yaptı.

Başkanlığın web sitesinde yer alan açıklamada, vergi borçlarını süresinde ödeyememiş mükelleflere ödemede kolaylık sağlamak ve kamu alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini temin etmek amacıyla, vergi mevzuatında yer alan tecil ve taksitlendirme müessesesinden zor durumda olan tüm mükelleflerin yararlanmalarını sağlayacak bir tebliğ düzenlemesi yapıldığı vurgulandı.

Düzenleme kapsamında tecil ve taksitlendirilen borçlara uygulanacak faiz oranında önemli bir azaltma yapıldığı ve faiz oranının yıllık yüzde 3 olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Bu uygulamadan, vade tarihi 1 Eylül 2008 tarihinden önce olan, vergi dairelerine ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm amme alacaklarından borçlu olan mükellefler yararlanacaktır" denildi.

Uygulama kapsamına 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisinin alınmadığı ifade edilen açıklamada, uygulamadan faydalanacak mükelleflerin 28 Kasım 2008 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, toplam borçların ilk taksit Aralık 2008 ayından başlamak üzere 18 ay süreyle ve yıllık yüzde 3 tecil faizi uygulanarak
taksitlendirileceği kaydedildi.

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