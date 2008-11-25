Vergi borcu bulunanlara uyarı

Vergi borcu bulunan mükelleflerin ödeme kolaylığından faydalanması için 28 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekiyor.



Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Osman Özbakır, Gelir İdaresi Grup Müdürü Yılmaz Dönmez ile düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce borçlarını ödemeyen mükelleflere yönelik bakanlıkça ödeme kolaylığı uygulamasının getirildiğini söyledi.



Ödeme kolaylığının kapsamına 2008 yılına ait geçici, damga vergisi ile 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ve vergi dairelerince takip edilen tüm borçların girdiğini belirten Özbakır, uygulamanın 28 Kasım Cuma günü sona ereceğini kaydetti.



Ödeme kolaylığından faydalanmak için borçlu mükelleflerin 28 Kasım 2008 tarihine kadar vergi dairelerine dilekçeyle başvuru yapması gerektiğini kaydeden Özbakır, şöyle dedi:



"Kapsama giren bütün borçlar 18 ay süreyle taksitlendirilecek ve taksitlere yıllık yüzde 24 faiz yerine sadece yıllık yüzde 3 oranında tecil faizi uygulanacaktır. 50 bin YTL'ye kadar borçlar için teminat istenmeyecek, 50 bin YTL'yi aşan kısmın yarısı tutarında teminat istenecektir. Daha önce taksitlendirilmeyen KDV, ÖTV, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, harç, fon, eğitime katkı payı gibi borçlar da taksitlendirilecektir. Başvuru sırasında ödeme yapılması istenmeyecek, ilk taksit ödemesi Aralık 2008 de başlayacak ve taksitler her ayın sonuna kadar vergi dairelerine ve bankalara ödenebilecektir.



Taksitlendirilen borçlar için cebri icra takibi başlamayacak, daha önce başlatılan takibata devam edilmeyecektir. Haczedilmiş menkul ve gayrımenkuller satılmayacaktır. Bankalara haciz bildirisi gönderilmeyecek ve borcun yüzde 10 ödendiğinde başka borç yoksa 'Vadesi geçmiş borcu yoktur' yazısı verilecektir. Borçlular ödeme kolaylığı fırsatını kaçırmasın."



2 bin 500 kişi başvurdu



Özbakır, Diyarbakır'daki borçlu mükellef sayısının yaklaşık 15 bin olduğunu belirterek, "Borçlu mükelleflerin yüzde 98'inin borç tutarı 10 bin YTL'nin altındadır. Bugüne kadar 2 bin 500 borçlu mükellef ödeme kolaylığından faydalanmak için başvurdu" diye konuştu.

