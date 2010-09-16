-VERGİ BORÇLUSUNA ÖDEME KOLAYLIĞI ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borçlarıyla ilgili düzenlemeyi biran önce çıkaracaklarını belirterek, ''Ama bu kesinlikle bir af değil. Sadece vergi borçları yapılandırılarak, mükellefe taksit ve faizde kolaylık sağlanacak'' dedi. Şimşek, vergi borçlarıyla SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarına ödeme kolaylığı konusunda kamuoyunda bir beklenti oluştuğuna işaret etti. Tahsilat ve vergiye uyumda sıkıntı yaşanmaması için bu konudaki çalışmayı biran önce tamamlamak istediklerini belirten Şimşek, yeni düzenlemenin hiçbir şekilde af niteliğinde olmayacağını söyledi. Vergi aflarının, vergisini düzenli ödeyenler için ceza niteliği taşıdığını yineleyen Maliye Bakanı, şöyle konuştu: ''Bu nedenle, vergi borçlarıyla ilgili düzenleme, kesinlikle bir af değil. Bu tamamen vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına dönük bir uygulama olacak. Burada vergi alacakları yapılandırılarak, mükelleflere taksit ve faizde kolaylık sağlanacak. Düzenleme kapsamında kamu alacakları, reel değerinin altında kalmayacak. En kötü şartlarda bile enflasyonla güncellenmiş bir tahsilata gidilecek. Ana paradan da hiçbir şekilde vazgeçilmeyecek. Vergi borçları enflasyonla güncellenmiş rakamların altına inmeyecek.'' -DÜZENLEME NASIL OLACAK?- Bu arada Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, vergi borçlarının yapılandırılması konusunda 2 alternatif bulunuyor. İlk alternatifi, vergi alacakları için Tecil ve Taksitlendirme Tebliği çıkarılması oluşturuyor. 2008 yılı içerisinde de başvurulan bu yöntemde, vergi borçlularına daha düşük bir tecil faiziyle, belli sürelerde taksit imkanı sağlanıyor. 2008 yılında çıkarılan Tebliğde, vergi borçları, yıllık yüzde 3 tecil faiziyle 18 ay taksitlendirilmişti. Tecil faizi, halen yıllık yüzde 19 olarak uygulanıyor. Borçların tahsilinde tecil ve taksitlendirme yönteminin tercih edilmesi halinde, Maliye Bakanlığının çıkaracağı bir Tebliğ ile vergi alacakları taksitlendirilecek ve borçlara makul oranlı bir tecil faizi uygulanacak. Maliye Bakanlığı, yürürlükteki mevzuat uyarınca vergi borçlarını 36 aya kadar taksitlendirebiliyor. Yeni düzenlemede taksitlendirme süresinin 36 ay mı, bu sürenin altında mı, yoksa üstünde mi olacağına çalışmalar sonunda karar verilecek. Ödeme kolaylığındaki ikinci yöntem ise kanuni düzenleme ile hayata geçirilebiliyor. Daha önce SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarının tahsilinde de kullanılan bu yöntemde, vergi borçlarında ana paraya dokunulmuyor, faiz ve gecikme zammının bir bölümü ise siliniyor. Ana parayla faiz ve gecikme zammının kalan bölümünün de, düşük tecil faiziyle taksitlendirilmesi yoluna gidiliyor. -HANGİ ALACAKLAR KAPSAMA GİRECEK?- Vergi borçlularına ödeme kolaylığında yöntemin yanı sıra, alacakların kapsamı da Maliyenin çalışmalarında netleşecek. Maliye bürokratları, düzenleme çalışmalarında şu hususlara da açıklık getirecek: ''Sadece kesinleşmiş vergi alacakları mı kapsamda olacak? İhtilaflı alacakların durumu ne olacak? İnceleme aşamasındaki alacaklar da kapsama dahil edilecek mi? Servet veya stok beyanına gidilecek mi? Matrah artırımı olacak mı?'' -40 MİLYAR LİRA VERGİ ALACAĞI- Bu arada AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığınca açıklanan vergi borçluları listesi üzerinde yaptığı hesaplamalara göre, en borçlu ilk 7 bin mükellefin devlete 36,4 milyar lira vergi borcu bulunuyor. Bunun 10 milyar 66 milyon lirasının da ilk 50 mükellefe ait olduğu dikkat çekiyor. Aynı şekilde vergi borcu toplamı, ilk 100 mükellef için 13 milyar 6,9 milyon lira, ilk 2 bin mükellef için 28 milyar 336,7 milyon lira, ilk 3 bin mükellef için 30 milyar 919 milyon lira, ilk 5 bin mükellef için 34 milyar 252,8 milyon lira, ilk 6 bin mükellef için de 35 milyar 442 milyon lira şeklinde belirleniyor. Resmi verilere göre, sayısal olarak vergi borçlularının çok büyük bölümünü 5 bin lira ve altında vergi borcu bulunanlar meydana getiriyor.