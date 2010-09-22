Vergi borçlularına af gibi indirim!

T24- Vergi ve prim borçlusuna ödeme kolaylığında çalışmalar şekillendi. Buna göre borçludan ana para alınacak. Yüzde 24’ü bulan gecikme faizi ise sadece enflasyon oranında olacak.





Star'ın haberine göre, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın talimatı üzerine başlatılan vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmaların ana çatısı belli oldu. Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Hazine bürokratları tarafından yapılan çalışmalara göre vergi ve prim borçlarına anapara artı enflasyon oranında gecikme faizi uygulanacak.





Enflasyonun üzerindeki gecikme faizleri ise tahsil edilmeyecek. Yapılan çalışmalarda yıllık yüzde 23.4 olan gecikme faizinden indirim yapılması kararlaştırdı. Örneğin, 2009 yılında yıllık enflasyon yüzde 6.58 olarak gerçekleşti. Arada, yüzde 168’lik fark ortaya çıkıyor. Borcun anaparasına, enflasyon oranında faiz işletilecek. Ancak burada, enflasyonun da biraz üzerinde faiz alınması öngörülüyor. Söz konusu fark da cezayı karşılayacak. Ayrıca, borçların peşin ödenmesi halinde ise indirim oranlarının yüksek tutulması düşünülüyor.





Borçlara ödeme kolaylığı getirilmesine ilişkin paket, önce Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda ardından da Bakanlar Kurulu’nda ele alınacak.



Kapsama tarihi henüz belli değil



Yeniden yapılandırmaya ilişkin paket çalışmalarında, borç tarihi tartışma konusu oldu. Burada, küresel kriz de dikkate alınarak, kapsama 2009 yılı sonu itibariyle gerçekleşen borçların alınması önerildi. Ancak 2010 yılı içinde de vergi ve prim borçlarında rekor artışlar olduğu belirtildi. Tarihle ilgili tartışmalar devam ediyor. Tarih konusunda da son kararı Bakanlar Kurulu verecek.



