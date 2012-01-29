Vergi borçluları için son 2 gün

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden yapılandırmanın 5'inci taksitinin son ödeme gününün, 31 Ocak olduğunu bildirdi. Şimşek, taksitlerin süresi içinde ödenmemesi durumunda, gecikme zammı ve haciz dahil olmak üzere, icrai işlemle tahsil edileceği uyarısında bulundu.





Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanunundan yararlanmak üzere, başvuruda bulunan mükelleflerin borçlarının yeniden yapılandırıldığını hatırlattı.



Yeniden yapılandırma kapsamında, yaklaşık 39,4 milyar liralık borcun yapılandırıldığını belirten Şimşek, bu tutarın, 13 milyar 115 milyon liralık kısmının da tahsil edildiğini bildirdi.



Bakan Şimşek, 4'ncü taksit sonu itibariyle yapılan tahsilatın yapılandırma sonrası toplam alacağa oranının yüzde 33'e ulaştığını belirterek, ''Bu aslında, geçmişte yapılan benzer yapılandırmalarla karşılaştırıldığında büyük bir başarıdır. Bu çerçevede, ödemelerinde hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederim'' diye konuştu.



Şimşek, yapılandırma hükümlerine göre hesaplanan borçlarını, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödeyen mükelleflerin, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ile vergi aslına bağlı olan cezalardan kaynaklanan borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçildiğini kaydetti.



Taksitli ödeme seçeneğinden yararlanan mükelleflerin, taksitlerini süresinde ödemeleri gerektiğine işaret eden Maliye Bakanı Şimşek, 2012 yılında yapılacak taksit ödemelerinin ilkinin, ocak ayına rastladığını ifade etti.

'2012'de, 6 taksit ödenecek'



Şimşek, yapılandırılan borçlara karşılık, 2012 yılı içinde 6 taksit ödemesi öngörüldüğünü belirterek, 2012 yılının ilk, yapılandırmanın 5'inci taksitinin son ödeme gününün, 31 Ocak 2012 tarihi olduğunu bildirdi.



Bakan Şimşek, ''Yapılandırma hükümlerinden yararlanma haklarını kaybetmemeleri için mükelleflerimize, taksitlerini zamanında ödemelerini tavsiye ediyorum'' dedi.

MTV'de de 31 Ocak son gün



31 Ocak 2012 tarihinin, aynı zamanda Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödeme süresinin de son günü olduğunu hatırlatan Şimşek, ödemelerin, vergi dairesinin yanı sıra, vergi tahsilatına yetkili bankalara yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden kredi kartı ile de yapılabileceğini bildirdi.



Şimşek, süresinde ödenmeyen tüm kamu alacaklarında olduğu gibi Motorlu Taşıtlar Vergisinin de süresinde ödenmemesi durumunda, gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre, haciz dahil olmak üzere, her türlü icrai işlemle tahsil edileceğini de sözlerine ekledi.



