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Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için son gün yarın

Vergi dairelerine ödemeler eylül ayında yapılacak

26 Ağustos 2018 15:17

Kamuya yönelik borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için yarın son gün. Vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında yapılacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, son başvuru gününün 27 Ağustos Pazartesi olarak belirlendiği yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor.

Yeniden yapılandırma başvuruları devam ederken vatandaşların haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını www.gib.gov.tr’den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor. 

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