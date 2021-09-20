Vergi borçlarının yapılandırma süresi 30 Eylül'de bitiyor

Gelir Vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları için yapılandırma tarihi 30 Eylül’de bitecek.

Söz konusu yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin en geç 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

SGK Malatya Müdür Vekili Mehmet Kahraman, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili bilgi verdi.

Yapılandırma kapsamına giren borçlar, başvuru süresi ve ödeme usulleri gibi konularda bilgiler veren Kahraman, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yeniden yapılandırılma işlemlerinin 30 Eylül 2021 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, yapılandırmaya başvuracak vatandaşların son günü beklemeden başvurmalarını yapmalarını istedi.

7326 sayıl kanun ile SGK borçlarının yeniden yapılandırılması işlemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan ve kapsama giren borçları sıralayan Kahraman, şöyle konuştu:

“2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, fiil tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesi olan idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu borçları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan borçları, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları, isteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510 sayılı kanunun Ek-5 ve Ek-6’ncı maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primleri, 6183/48’nci madde kapsamında taksitlendirilen borçları yapılandırılmaktadır. 30 Nisan 2021 ve öncesinde tamamlanmış ve fark prim borçları 01.11.2021 tarihine kadar tebliğ edilmiş olan özel bina inşaat ve ihale konusu işlere ilişkin fark prim borçları da yapılandırılmaktadır”



GSS prim borçlarının da başvuru şartı aranmaksızın otomatik yapılandırma işlemine tabi tutulduğunu vurgulayan Kahraman, “2021 Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası prim borçları aslının 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Bugüne kadar Gelir Testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarının ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları gerekmektedir. Gelir testine başvuranların, Hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin 1/3’ü altında olduğunun tespit edilmesi halinde GSS borçlarının tümü silinecektir” ifadelerini kullandı. (İHA)