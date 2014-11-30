Vergi borçlarının yapılandırılma süresi uzatıldı

Maliye Bakanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasında 1 Aralık’ta bitecek son başvuru tarihini 31 Aralık’a uzattı. İlk taksit ödemesi de 2 Şubat’a kadar yapılacak. Bugüne kadar 3.5 milyon kişinin toplam 33.4 milyar liralık borcu yapılandırıldı.

11 Eylül 2014 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında başvuru süresi uzatıldı.

Maliye Bakanlığı, 1 Aralık’ta mesai bitiminde sona erecek bazı kamu mallarının yeniden yapılandırmasında son başvuru ve son ödeme tarihlerini, yoğun ilgi ve talep üzerine 1 ay uzatıldığını açıkladı. Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, belediyeler, TEDAŞ ve kalkınma ajanslarına olan borçlar için vatandaşların, başvurularını 31 Aralık’a kadar uzatıldı. Aynı şekilde, 31 Aralık 2014’e kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresinin de 1 ay uzatılırken, 31 Ocak 2015 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 2 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılabileceği belirtildi.

Araç muayenesine ek süre

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, araçlarının fenni muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlara da söz konusu kararla önemli bir imkan getirileceğini söyledi. Bu çerçevede, 31 Aralık 2014’e kadar araç muayenesi yaptırılabilmesine yönelik düzenlemenin süresinin 30 Haziran 2015’e kadar uzatılacağı bilgisini veren Şimşek, şunları söyledi: “Vatandaşlarımız, süre uzatıldı diye başvurularını ertelemesin ve bir an önce işlemlerini bitirsin. Kararla, özellikle muayene konusunda önemli imkan tanınıyor ama araç sahiplerinin, fenni muayenesiz araç kullanmanın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre cezayı gerektirdiğini unutmaması lazım.”

33.4 milyar liralık borç yapılandırıldı

Yapılandırmadaki son rakamlara ilişkin de bilgi veren Maliye Bakanlığı, bugün itibarıyla sadece vergi dairelerine yaklaşık 3.5 milyon kişinin başvurduğunu ve 33.4 milyar lira alacağın yapılandırıldığını açıkladı. İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun’un sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “af niteliğinde” olmamasına rağmen, vatandaşların kanuna büyük ilgi gösterdiğini söyledi.