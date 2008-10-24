Vergi borçlarına düşük faiz, 18 ay taksit

Hükümet, finansal krizde vergi borçlularına bir nebze olsun nefes aldıracak karar almaya hazırlanıyor. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, geçici vergiler ve damga vergileri hariç tüm vergi borçlarında yıllık yüzde 3 gibi bir faiz ve 18 aya varan vadeyle ödeme kolaylığı getireceklerini söyledi.



Bakan Unakıtan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Bakan Unakıtan, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, vergi borçlarıyla ilgili bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bakan Unakıtan, bu çalışma kapsamında geçiçi vergiler ve damga vergileri hariç olmak üzere tüm vergilerde yıllık bazda yüzde 3 faiz oranı ve 18 aya varan ödeme kolaylığı getirileceğini bildirdi.



Hisse senedinde yüzde 10’luk stopaj kalkıyor, bonoda kalıyor



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, hisse senetlerinde yerliden alınan yüzde 10 stopajın kaldırılacağını açıkladı. Unakıtan, bonolardan alınan yüzde 10’luk stopajın ise süreceğini açıkladı. 2009 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda soruları yanıtlayan Bakan Unakıtan, “Tasarıyı, Başbakanlığa gönderdik. Burada gerekli değerlemelerin yapıldı ve imzaya açıldı. İmzalar tamamlandı, Başbakan Erdoğan’ın imzasına kaldı. Son bir değerlemeden sonra, herhalde, Başbakanımız da imzayı atar. Tasarı önümüzdeki haftanın başında TBMM’ye intikal eder” açıklamasını yaptı.



Esnafa vergi teşviği



Yeni Gelir Vergisi Kanunu ile getirilecek düzenlemelere de işaret eden Unakıtan, “Esnaf ve sanatkarlara ilişkin vergileme rejiminin yeniden düzenlenerek, küçük esnaf ve sanat erbabının cüzi bir harç alınmak suretiyle gelir vergisinden muaf tutulması, diğer esnaf ve sanatkarların vergilendirilmesinde daha kolay uygulanabilir bir sistem oluşturulması kanunda yer alacak” dedi.

