Vergi borçları için son gün

Vergi borçlarını yapılandırmak için bugün (15 Ekim 2018) son gün. 'www.gib.gov.tr' üzerinden ödeme yapmak mümkün.

Kamu alacaklarının (vergi borçları) yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların peşin ve ilk taksit ödemesi için verilen süre bugün sona erecek. İlk taksitin ödenmesi halinde ikinci taksitin ödeme süresi 30 Kasım. Kalan taksit tutarlarının tamamını bu tarihe kadar ödeyenler de peşin ödeme avantajlarından yararlanabilecek.

Bu akşama kadar kamu alacaklarının peşin ödenmesi halinde ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.

Kanunla, 1 Ekim olarak belirlenen süre, Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Ekim’e (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.

Yapılandırılan borçlar Gelir İdaresi Başkanlığının ‘www.gib.gov.tr’ adresi üzerinden banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi dairesi vezneleri ile tahsile yetkili bankalara naklen veya çekle ödenebilecek.