'Vergi Barışı'ndan kim nasıl faydalanır?

Son başvuru tarihi 31 Ekim olan 'vergi barışı'yla ilgili bilgi veren Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, "Hali hazırda vergi incelemesi yapılabilecek dönemler belli. Geçmiş beş yıl. 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015. Kazançlarını Kurumlar Vergisi (KV) adıyla beyan eden şirketler, geçmiş beş yıla ait inceleme riskinden kurtulabilecekler" dedi. Karabıyık, yazısında "Matrah arttırımı - vergi arttırımı yapılan yıllar için Maliye vergi incelemesi yapmayacak. Artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için Maliye’nin vergi incelemesi yapma hakkı devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Karabıyık'ın Hürriyet'teki yazısı şöyle:

Dört gün boyunca Maliye ile vergi barışı imzalamak isteyen şahıs ve şirketleri inceleyeceğiz. Bugün şirketler için vergi barışının koşulları var. Vergi inceleme riskinden kurtulmak isteyen şirketler vergi barışından fazla bir bedel ödemeden bu imkandan yararlanabilecek.

Vergi barışı yasa teklifi olarak Meclis’te iken, kesinleşmemiş haline temmuz ve ağustos aylarındaki yazılarımda değinmiştim. 19 Ağustos’da vergi barışının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Maliye Bakanlığı; uygulamaya yönelik tebliğ ve rehber de yayımladı. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından başvuru için süre de azaldı. Maliye ile vergi barışı imzalamak isteyen şahıs veya şirketlerin son başvuru tarihi 31 Ekim olduğundan son günlere kalmadan bir an önce başvuru yapmalarında yarar var.

‘Stok ve kasa affından’ yararlanmak isteyen mükellefler için son başvuru tarihinin 30 Kasım, ‘varlık barışından’ yararlanmak isteyen kişiler için son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu da ayrıca belirtelim.

Yazı dizisi olarak bugünden itibaren dört gün boyunca vergi barışının merak edilen yönlerini sizlerden gelen soruları da cevaplayarak inceleyeceğiz.

Bugün şirketler için vergi barışının koşulları... Vergi inceleme riskinden kurtulmak isteyen şirketler vergi barışından fazla bir bedel ödemeden bu imkandan yararlanabilecek.

1. Hangi yıllar için vergi barışından yararlanmak mümkün?

Hali hazırda vergi incelemesi yapılabilecek dönemler belli. Geçmiş beş yıl. 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015. Kazançlarını Kurumlar Vergisi (KV) adıyla beyan eden şirketler, geçmiş beş yıla ait inceleme riskinden kurtulabilecekler.

2.Vergi incelemesi yapılmayacak mı?

Matrah arttırımı - vergi arttırımı yapılan yıllar için Maliye vergi incelemesi yapmayacak. Artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için Maliye’nin vergi incelemesi yapma hakkı devam ediyor.

3. Daha önce incelenmiş dönemler (yıllar) için matrah arttırımı yapılabilir mi?

Daha önce vergi incelemesi yapılmış dönem/dönemler için de, mükellefler matrah arttırımı yaparak inceleme riskini tamamen ortadan kaldırabilir.

4. Hali hazırda vergi incelemesi devam eden dönemler için vergi barışı nasıl uygulanacak?

Başlanılan vergi incelemesi; 30 Eylül’e kadar sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecek. Dolayısıyla sonuçlanamayan vergi incelemeleri için mükellefe (vergi barışından yararlanıp matrah-vergi artırımı yaptığında) herhangi bir ceza kesilemeyecek.

Matrah-vergi artırımı yapmayan şirketler için tabi ki incelemenin 30 Eylül’e kadar sonuçlanıp sonuçlanmaması önem arz etmiyor. Barış imzalamayan söz konusu şirketler için 30 Eylül’den sonraki bir tarihte de Maliye incelemeyi sonuçlandırıp cezai işlem uygulayabilir.

5. Hangi mükellefler vergi barışından yararlanamaz?

Vergi Usul Kanunu’nda Kaçakçılık Suçları ve Cezalarını düzenleyen maddede (359/b) geçen “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” yararlanamıyor.

Öte yandan, asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenen belgeleri kullananlar, matrah veya vergi arttırımı hükümlerinden yararlanabiliyor.

6. Hangi yıl için ne kadar matrah arttırılması gerekiyor?

Örneğin; 2015 yılı için vergi incelemesi riskinden kurtulmak isteyen anonim ve limited şirketler, daha önce beyan ettikleri KV matrahını, yüzde 15 oranında arttıracak, bunun da yüzde 20’sini ödeyecekler. (Artırımda bulunulan yıla ait yıllık beyannameler yasal süresinde verilmiş ve tahakkuk eden vergiler de süresinde ödenmişse yüzde 15’i ödenecek.)

Ancak 2015 yılı için bildirilecek asgari matrah 37 bin 940 TL’den aşağı olamayacak.

Artırım oranı ve bildirilmesi gereken asgari matrah, Tablo-1’de yıllar itibariyle yer almaktadır.

7. Şirketler KDV için de vergi barışından faydalanabilir mi?

Evet. Tablo-2’de yer alan oranlarda geçmiş beyannamelerinde yer alan (hesaplanan) KDV’lerini arttırdıklarında vergi barışı hükümlerinden yararlanabiliyor. Şirketler, Muhtasar Beyanname ile beyan etmeleri gereken ücret Gelir Vergisi stopajı için de vergi barışından Tablo-3’de yer alan oranlarda arttırım yaparak vergi barışı hükümlerinden yararlanabiliyor.

8. Geçmiş yıl zararları 2016 ve ilerleyen yıllarda mahsup edilebilecek mi?

Matrah arttırımında bulunulan yıllara ait zararların yarısı, 2016 ve sonraki yılların karlarından mahsup edilemiyor.

9. Hiç beyanname verilmemişse yine de yararlanılabiliyor mu?

Beyanname verilen dönemler için beyannameler üzerindeki matrahlara ilave arttırım yapılabiliyor. Hiç beyanname verilmemişse veya bazı dönemlerde beyanname verilmemişse de vergi barışı hükümlerinden yine yararlanılabiliyor. Süresinde verilmeyen beyannameler için Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük cezaları da uygulanmıyor.

10. Matrah artırımından sonra defter belgeler saklanmaya devam edilecek mi?

Matrah arttırımı, defter ve belgelerin saklama ve ibraz mecburiyetini ortadan kaldırmıyor.