'Vergi barışı' başlıyor, yapılandırmanın bozulmaması için ne yapmalı?

Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi, prim borçlarını yeniden yapılandıran yasanın ayrıntılarını içeren tebliğ dün yayımlandı. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksidin ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksit olan Kasım 2016 ve Ocak 2017 taksitlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi; yıl içinde iki taksitten fazla ödeme yapılmaması durumunda yapılandırma bozulacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Vergi, gümrük, SSK primleri ile trafik, öğrenim kredisi borçlarını yeniden yapılandırmaya ilişkin yasanın ardından uygulamaya yönelik tebliğ de Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Tebliğle hangi alacağın nasıl yapılandırılacağı tek tek anlatıldı. 30 Haziran 2016 (bu tarihte de dahil) tarihinden önceki dönemlere ilişkin borçlar yasanın kapsamında olacak.

Fırsat başladı



Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa 19 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunun yayınlanmasının ardından Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı “Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı-Gelin yapılandıralım” sloganı ile yapılandırmayı ayrıntılı bir şekilde gib.gov.tr adresinde anlattı. Burada hangi borçların yapılandırılacağı sıralanırken, borçların türüne göre broşürlere de yer verildi. Kesinleşmiş borçların yapılandırılması, Motorlu Taşıtlar ve Trafik Para Cezaları, Matrah ve Vergi Artırımı, Pişmanlıkla Beyan, Varlık Barışı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi, Eczanelerde Kayıt Düzeltme ile Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçları ile ilgili broşürler hazırlandı.

Resmi Gazete'de çıktı

Yapılandırmanın nasıl yapılacağına ilişkin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin genel tebliğ de dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğde; hangi borçların kapsamda olduğu, ödeme şartları, ödemenin aksatılması durumları tek tek anlatıldı. Tebliğe göre;

* İşverenlerin ücretliler için yatırmaları gereken ama yatırmadıkları asgari geçim indirimi borçları da yapılandırmaya dahil olabilecek.

* Ev sahipleri de kira gelirleri için matrah artırımında bulunabilecekler. Başvurular 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dahil) yapılabilecek. Başvurular vergi dairelerine doğrudan ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılabilecek.

Trafik cezası kaça iner?

* Tebliğde borçların yeniden yapılandırılması ile ne kadara indiği örneklerle anlatıldı. Örneğin 28 Nisan 2015 tarihinde 800 liralık bir trafik cezasının tahsilinden vazgeçilen kısmı 640 lira. 800 lira’nın Yİ-ÜFE katsayısına göre hesaplanan tutarı 51.20 liraya denk gelecek. Böylece ödenecek toplam tutar 800 lira artı 51.20 liradan oluşacak. Yeniden yapılandırılan borç 851.20 lira olarak ödenecek.