‘Vergi ayarlaması' yapılan sigaraya zam geldi mi, gelmedi mi?

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Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde değişikliğe gidildi. Değişiklik maliye ve para politikasına güçlü destek vereceği değerlendirmesinde bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Tütün ürünlerinde nispi vergi yüzde 2,25 puan indirilirken, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları 0,96 ila 9,5 kuruş aralığında artırılmıştır” dedi.

Bakan Ağbal’ın açıklamasının ardından nispi, maktu ve asgari verginin ne olduğu; ve değişikliğin fiyatlara nasıl yansıyacağı merak konusu oldu

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Fiyatları nasıl etkileyecek?

NTV haberinde düzenlemenin 9-13 TL fiyat aralığındaki sigaraların fiyatını etkilemeyeceği; ancak 7.5 TL düzeyinde olan sigaralarda 1 TL gibi fiyat artışı yaşanacağı kaydedildi.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl de kişisel Twitter hesabında “Bu geceki Resmî Gazete ile birlikte sigaralarda uygulanan 3 farklı vergi oranından ikisine zam yapılmıştır. Böylece satış fiyatı 11₺ altında olan tüm sigaralarda 60 kuruş ile 1₺ arasında fiyat artışı olacaktır” yorumunda bulundu.