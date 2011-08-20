-Vergi avukatları geliyor ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Gelir İdaresi Başkanlığı, vergiyle ilgili bütün sorunları artık kendi bünyesinde çalıştıracağı hukuk müşaviri ve avukatlarla çözecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ''Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik'' ile kendi alanlarında uzmanlaşmış vergi avukatları da devreye sokulacak. Yönetmeliğe göre, avukatlar, vergi dairesi başkanlıklarının sahip olabilecekleri azami kadro ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak, Gelir İdaresi Başkanlığınca açılacak giriş sınavı ile alınacak. Başkanlığın avukat kadrosunda olup da en az 5 yılı bu kadroda olmak üzere 10 yıl hizmeti bulunanlar, hukuk müşaviri kadrosuna atanabilecek. Başkanlık veya Başkanlık görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı Bakanlık husumetiyle idari yargı mercilerinde açılan davalar, ilgisine göre avukat sıfatıyla Hukuk müşavirleri veya temsilci sıfatıyla daire amiri tarafından takip ve müdafaa edilecek. Başkanlık taşra birimlerinin husumetiyle idari yargı mercilerinde dava açılması halinde ise davalar, vergi dairesi başkanlığında çalışan avukatlar tarafından takip edilecek. Takip edilen davalar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde avukatlara yardımcı olmak üzere hukuk bürosunda yeteri kadar personel görevlendirilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, yeni düzenleme ile Başkanlığın kendi hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına sahip olacağını, uzmanlaşmış vergi avukatlarıyla vergi konusundaki ihtilafların çok daha hızlı bir şekilde çözülmesinin amaçlandığını belirtti.