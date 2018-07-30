Vergi affından son dakikada yararlanmak isteyenlere iyi haber

Seçim döneminde ilan edilen ve 31 Temmuz Salı günü sona erecek vergi affında son gün yarın. Gelir İdaresi Başkanlığı, aftan son gün yararlanmak isteyenler için iyi bir haber verdi. Vergi daireleri yarın gece yarısına kadar açık olacak.

Maliye Bakanlığı ile belediyeler gibi diğer kamu idarelerine olan borçların yeniden yapılandırılması için başvurular yarın sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada vergi dairelerinin bugün saat 19:00’a kadar, yarın ise saat 23:59'a kadar açık olacağı duyuruldu.