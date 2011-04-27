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Ekonomi

Vergi affında başvuru süresi uzatıldı

Vergi ve sigorta prim borçları başta olmak üzere pek çok kamu alacağı için getirilen affa başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi.

27 Nisan 2011 03:00

T24 - Vergi ve sigorta prim borçları başta olmak üzere pek çok kamu alacağı için getirilen affa başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi. 2 Mayıs’ta bitecek olan başvuru süresi için uzatmanın 1 ay olacağı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Torba Yasa’yla çıkan vergi affına vergi daireleri ile sigorta müdürlüklerindeki yoğun ilgiyi gören hükümet, fazla mesaiye rağmen yoğunluk azalmayınca 2 Mayıs’ta bitecek olan başvuru süresini uzatma kararı aldı. Başvuru süresinin 1 ay uzatılması bekleniyor.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 


Süre mayısta doluyordu

Düzenlemenin sadece başvuru dönemini kapsayacağı, taksitlerin ödeme takviminde değişiklik öngörülmediği kaydedildi.

Başvuru süresinin dolacağı 2 Mayıs’tan hemen önce açıklanması beklenen ertelemenin, Bakanlar Kurulu’ndan konuyla ilgili kararnamenin çıkmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı ifade ediliyor.


35 milyar liralık borcu kapsıyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde başvuru süresinde ertele iddiaları için, “Başvuru süresinin uzatılıp uzatılmamasını ay sonuna doğru değerlendireceğiz. Zaman yetersizliği nedeniyle başvuruların eksik kaldığını görürsek gereğini de yapacağız.
İlgi çok yoğun. Biz, vergi dairelerindeki iş yükünü ve son dönemdeki yığılmaları yakından takip ediyoruz. Bu ayın son haftası sürenin uzatılıp, uzatılmayacağı konusunda nihai karar verilecek” demişti.

Şu ana kadar 2 milyon 675 bin kişinin başvurduğu borç affı, yaklaşık 35 milyar liralık borcu ilgilendiriyor.

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