Vergi affı kapsamında 476 milyar TL kamu alacağı yapılandırılacak

Meclis'te görüşülmeye başlanan af paketi kapsamında 401 milyarlık vergi alacağı ile 74.6 milyarlık SGK alacağı yapılandırılacak. Ödenmeyen 5.2 milyarlık trafik cezası da kapsamda.

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” adıyla hazırlanan paketin kapsamında 401 milyar 335 milyon liralık vergi ve ceza alacakları 74 milyar 657 milyon liralık da SGK alacağının yanı sıra borçlunun önüne bir ödeme planı sunulacak. Örneğin, 2015'ten kalan 100 bin liralık bir borç, gecikme zammıyla 220 bin 700 lira yerine af paketiyle 129 bin 90 liraya düşürülecek. 91 bin 610 liralık borç silinecek.

5.2 milyon TL trafik cezası borcu da kapsamda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen bilgilere göre, SGK hariç 401 milyar liralık vergi ve diğer kamu alacağının 244.6 milyarlık kısmını vergi ziyanı hariç borçlar oluşturuyor. Bunların 18.7 milyar lirası Kurumlar Vergisi, 35 milyar lirası Gelir Vergisi'nden oluşurken, en büyük alacak 79.7 milyarla KDV'de görüldü. Af kapsamına giren alacaklar arasında 6.5 milyar liralık ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 5.2 milyar liralık trafik cezası, 5.7 milyarlık öğrenci kredisi borcu da bulunuyor.

32 milyon kişi başvurdu

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, 2011-2020 yılları arasında çıkarılan 6 af kanunu kapsamında 363 milyarlık ödenmemiş borç için yaklaşık 32 milyon borçlu yapılandırmaya başvurdu.

Bu aflardan bugüne kadar yaklaşık 91.5 milyarlık kamu alacağı tahsil edilebildi. Aflara başvuru yapanlar, tamamını ödeyecekleri sözünü verdikleri borçlarının yüzde 14.5 ila yüzde 66.7'sini ödeyebildiler.

16 milyon SGK'ya borçlu

Yeni çıkarılacak af kapsamında 16 milyon 840 bin kişi ve şirketin SGK'ya olan 74 milyar 657 milyon liralık borcu yeniden yapılandırılacak. SGK borçlularından 10 milyon 541 binini Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu ödeyemeyenler oluşturuyor. Borcun 49.2 milyarlık kısmı ise işçi primleri ve benzeri borçlardan oluşuyor. 3.5 milyonu aşkın esnafın da SGK'ya yaklaşık 12 milyar lira borcu bulunuyor. En son çıkarılan af kapsamında 2 milyon 249 bin SGK borçlusu, 101.8 milyar liralık borcunu ödeyebilmek için yapılandırmaya başvurdu. Ancak bugüne kadar sadece 13 milyar 537 milyon lira tahsil edilebildi. Rücu alacaklarla birlikte 13 milyar 822 milyon lira oldu.