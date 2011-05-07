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Ekonomi

Vergi affı borç hesaplama motoru

Vergi affından yararlanmak isteyen mükellefler için hesaplama motoru

07 Mayıs 2011 03:00

T24- 31 Aralık 2010’a kadar devlete olan vergi borçlarını yeniden düzenleyen cumhuriyet tarihinin en büyük vergi affı Torba Kanun’un Meclis’ten geçmesini bekliyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle iki ay içinde başvuruda bulunanların vergi borçları 36 ay vadelendirilerek 18 taksit halinde ödenebilecek. Yasayla vergi gecikme cezaları da silinecek.

110 ülkede faaliyet gösteren BDO International’in üyesi olan ve Türkiye’nin en büyük denetim ve danışmanlık firmalarından Denet,  mükelleflere kolaylık olması amacıyla vergi affı hesaplama motoru oluşturdu. Firmanın internet sitesinde yer alan hesaplama motoru,  vergi borcu ana parasını ve hangi döneme ait olduğunu giren mükelleflere vadeli ve peşin olarak  ödemeleri gereken vergi tutarını hesaplıyor.

 

BDO Denet’in vergi affı hesaplama motoruna ulaşmak için tıklayınız

 

Torba Yasa Yasa'da kabul edilen vergi ve prim afları ne getiriyor

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