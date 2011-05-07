Vergi affı borç hesaplama motoru

T24- 31 Aralık 2010’a kadar devlete olan vergi borçlarını yeniden düzenleyen cumhuriyet tarihinin en büyük vergi affı Torba Kanun’un Meclis’ten geçmesini bekliyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle iki ay içinde başvuruda bulunanların vergi borçları 36 ay vadelendirilerek 18 taksit halinde ödenebilecek. Yasayla vergi gecikme cezaları da silinecek.

110 ülkede faaliyet gösteren BDO International’in üyesi olan ve Türkiye’nin en büyük denetim ve danışmanlık firmalarından Denet, mükelleflere kolaylık olması amacıyla vergi affı hesaplama motoru oluşturdu. Firmanın internet sitesinde yer alan hesaplama motoru, vergi borcu ana parasını ve hangi döneme ait olduğunu giren mükelleflere vadeli ve peşin olarak ödemeleri gereken vergi tutarını hesaplıyor.

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