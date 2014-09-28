Vergi affı başvuruları yarın başlıyor

11 Eylül tarihinde torba yasa ile yasalaşan af paketine başvuru yapılabilmesi için çıkması beklenen tebliğ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Vergi borcu olanlar artık ister vergi dairelerine isterlerse de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden başvurabilecekler.

Neşe Karanfil’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, 6552 sayılı yasa 11 Eylül tarihinde çıkmış, yasanın uygulamasına ilişkin tebliğ taslağı da 16 Eylül tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanmıştı. Tebliğ çıkması uygulamaya açıklık getirilmesi, uygulanacak katsayılar ve vergi dairelerine verilecek dilekçeler açısından önemliydi. Şimdi borcu olan kişi ya da şirketler kendileri için hazırlanmış dilekçe üzerinden, futbol kulüpleri ve kasa affı için başvuracak olanlar da yine kendileri için hazırlanmış dilekçeler üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuru için son tarih 1 Aralık 2014. Ödemeler peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitte yapılabilecek. Futbol kulüplerinin taksit sayısı ise 42 takside kadar ödenebilecek.

Vergide fırsat zamanı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gib.gov.tr adresinde “Vergide fırsat zamanı” başlığı altında 6552 sayılı yasaya başvurmak isteyenler için yeni düzenlemeler yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde girildiğinde ilk sayfada “Vergide fırsat zamanı” penceresi çıkıyor. Pencere açıldığında, “Bilgilendirme, borç sorgulama ile başvuru ve ödeme” başlıklı bölümler yer alıyor. İnternet sitesinden borç sorgulanabiliyor, kredikartı ile de ödeme yapılabiliyor. Ancak ödemeler, anlaşmalı bankalar üzerinden saat 02.00 ile 22.00 arasında yapılabilecek. Vergi borcu; internet vergi dairesi kullanıcı kodu, TC kimlik numarası, motorlu taşıtlar plaka ve tescil numarası ya da tecil dosya numarası kullanarak ödenebilecek.

Araç muayenesi için de başvurulabilecek

Resmi Gazete’de dün ayrıca gecikmiş araç muayeneleri için de uygulamaya yönelik tebliğ de çıktı. Araç muayenesini yaptırmayanlar yüzde 5 fazla faiz yerine hesaplanacak enflasyon oranlarına göre ödeme yapabilecekler. Örneğin 16 Eylül 2013 tarihinde araç muayene süresi dolan bir kişi 2014 yılı için 165.20 lira lira muayene ücreti ödeyecekti. Ayrıca yüzde 5 faizle 123.90 lira daha ödemesi gerekecekti. Şimdi ise hesaplanacak orana göre 20.68 lira ödemesi yeterli olacak. Toplamda ödenecek miktar 185.88 lira olacak.