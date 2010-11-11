-VEREMDEN GÜNDE 4 BİN 700 KİŞİ ÖLÜYOR CENEVRE (A.A) - 11.11.2010 - BM Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, geçen yıl Asya ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 1,7 milyon kişinin ölümüne neden olan verem hastalığına karşı, dünya çapında daha çok mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi. DSÖ'nün veremle ilgili yıllık raporunda, bu hastalığın erken teşhis sayesinde 6 ayda tedavi edilebildiği, ancak yetersiz beslenenler ile AIDS gibi hastalığı olanlar arasında kolayca yayılabildiği belirtildi. Örgütün Veremle Mücadele Birimi Müdürü Mario Raviglione, düzenlediği basın toplantısında, ''Halen tedavisi mümkün olan bu hastalık yüzünden 2010 yılında 1,7 milyon kişi öldü'' dedi. Rapora göre, geçen yıl Afrika'nın Sahra altı bölgesi başta olmak üzere 9,4 milyon yeni verem vakası tespit edildi. Bu kişilerden 1,1 milyonunun aynı zamanda AIDS hastası olduğu belirlendi. Bazı verem vakalarının antibiyotiğe karşı dirençli olduğuna, bu konuda doğru tedavi alınması gerektiğine işaret edilen raporda, dünya çapındaki verem vakalarının sadece bir kısmının DSÖ'ye bildirildiği, o nedenle bazı ülkelerdeki sayıların tam olarak bilinmediği ifade edildi. DSÖ'nün geçen ay veremle mücadele planı sunduğu ve 2011-2015 yılları arasında bu çalışmalara 47 milyon dolar bütçe ayrıldığı kaydedildi.