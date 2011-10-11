-Verem vakaları ilk kez düşüşte WASHINGTON (A.A) - 11.10.2011 - Geçen yıl dünya çapındaki verem vakalarında ilk kez düşüş yaşandığı, hastalıktan ölümlerde ise son 10 yılın en düşük rakamlarının kaydedildiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan raporda, 2010 yılında 8,8 milyon kişinin vereme yakalandığı, 1,4 milyon kişinin de hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, veremden ölüm oranının 2010 yılında 20 yıl öncesine oranla yüzde 40 gerilediği de kaydedildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, raporun sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, rakamlardaki düşüşün büyük bir başarı olduğunu, ancak milyonlarca kişinin hala vereme yakalanmaya ve bu hastalıktan ölmeye devam ettiğini belirterek, özellikle yoksul insanları bu tehdide karşı korumak için ciddi ve devamlı bir desteğe ihtiyaç olduğunu kaydetti. Dünya çapında verem vakaları 2005 yılında en yüksek seviyeye ulaşmış, yaklaşık 9 milyon kişinin hastalığa yakalandığı bildirilmişti. Ölümlü vakalar ise, 1,8 milyon kişinin hayatını kaybettiği 2003 yılında tavan yapmıştı. Akciğerleri etkileyen bir hastalık olan verem ''mycobacterium tuberculosis'' bakterisiyle bulaşıyor. Hastalığa en çok Latin Amerika ülkeleri, Karayipler, Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Rusya'da rastlanıyor.