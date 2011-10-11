T24 LogoT24 Logo
Dünya

Verem vakaları ilk kez düşüşte WASHINGTON (A.A)

11 Ekim 2011 21:00

-Verem vakaları ilk kez düşüşte WASHINGTON (A.A) - 11.10.2011 - Geçen yıl dünya çapındaki verem vakalarında ilk kez düşüş yaşandığı, hastalıktan ölümlerde ise son 10 yılın en düşük rakamlarının kaydedildiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan raporda, 2010 yılında 8,8 milyon kişinin vereme yakalandığı, 1,4 milyon kişinin de hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, veremden ölüm oranının 2010 yılında 20 yıl öncesine oranla yüzde 40 gerilediği de kaydedildi.    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, raporun sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, rakamlardaki düşüşün büyük bir başarı olduğunu, ancak milyonlarca kişinin hala vereme yakalanmaya ve bu hastalıktan ölmeye devam ettiğini belirterek, özellikle yoksul insanları bu tehdide karşı korumak için ciddi ve devamlı bir desteğe ihtiyaç olduğunu kaydetti. Dünya çapında verem vakaları 2005 yılında en yüksek seviyeye ulaşmış, yaklaşık 9 milyon kişinin hastalığa yakalandığı bildirilmişti. Ölümlü vakalar ise, 1,8 milyon kişinin hayatını kaybettiği 2003 yılında tavan yapmıştı.  Akciğerleri etkileyen bir hastalık olan verem ''mycobacterium tuberculosis'' bakterisiyle bulaşıyor. Hastalığa en çok Latin Amerika ülkeleri, Karayipler, Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Rusya'da rastlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24