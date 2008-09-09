Verbeek: Galatasaray büyük bir takım





Avustralya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Pim Verbeek, Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ve milli takım oyuncusu Harry Kewel'in orada yeniden kendi oyununu bulduğunu söyledi.



Dünya Kupası eleme grubunda Özbekistan ile yarın yapacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Pim Verbeek, takımının Özbekistan'a kazanmak için geldiğini, futbolcuların yarın çıkacakları Özbekistan maçı için hazır olduğunu belirtti.



Gazetecilerin, Avrupa'nın en iyi liglerinden olan İngiltere'den Türkiye'ye giden Kewel'in oyun kalitesinin değişip değişmediğiyle ilgili sorusu üzerine Verbeek, 2 hafta önce İstanbul'a gittiğini ve Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu bir kez daha gördüğünü anlattı.



Verbeek, Galatasaray'ın taraftarlarının da maç sırasında fantastik bir ortam oluşturduğunu, Kewel'in Galatasaray'da bu taraftarlar karşısında büyük bir baskı altında oynadığını belirterek, “En önemlisi Harry Kewel yeniden kendi oyununu buldu ve sürekli oynama şansını elde etti” diye konuştu.



Kewel'in yeniden milli takıma çağrıldığını ve takımla birlikte olduğunu ifade eden Verbeek, Kewel'in milli takım ile birlikte Dünya Kupası'na gitmeye hem hazır, hem de büyük bir istekle oynadığını vurguladı.



ÖZBEKİSTAN CEPHESİ



Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Rauf İneleyev ise Avustralya Milli Takımı'nın güçlü bir takım olduğunu ve bu takımın son olarak Güney Afrika Cumhuriyeti ile yaptığı hazırlık maçını izlediğini belirterek, “Biz Avustralya ile olan maça hazırız ve kazanmak için çıkacağız” dedi.



Gazetecilerin Avustralya Milli Takımındaki futbolculardan hangilerinden çekindiği ile ilgili sorusu üzerine İneleyev, 3 futbolcuyu beğendiğini, bunların kaleci Mark Schwarzer, forvet oyuncusu Josh Kennedy ve Harry Kewel olduğunu söyledi.



Dünya Kupası Asya elemelerinde A grubunda Katar, Avustralya, Bahreyn ve Japonya ile yer alan Özbekistan, 6 Eylülde Katar ile deplasmanda oynadığı ilk maçını 3-0 yitirirken, Avustralya ise yarın ilk maçına çıkacak.



