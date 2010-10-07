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Spor

VENUS WILLIAMS YIL SONUNA KADAR KORTLARDA YOK NEW YORK (A.A)

07 Ekim 2010 20:00

-VENUS WILLIAMS YIL SONUNA KADAR KORTLARDA YOK NEW YORK (A.A) - 07.10.2010 - ABD'li tenisçi Venus Williams, dizindeki sakatlık nedeniyle yıl sonuna kadar kortlardan uzak kalacak. Kariyerinde 7 ''Grand Slam'' şampiyonluğu bulunan ve Wimbledon Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde sakatlığı nedeniyle elenen Williams'ın hala iyileşemediği, gelecek ay İtalya ile yapılacak Fed Kupası finaline katılamayacağı açıklandı. Tek bayanlar şampiyonu Kim Clijsters'a yarı finalde elendiği ABD Açık'tan bu yana hiçbir turnuvada oynayamayan ABD'li tenisçi, sakatlığını gerekçe göstererek Çin Açık'tan da çekilmişti. Tedavi gördüğünü belirten Venus Williams, bunun faydasını gördüğünü, ancak 2010 sezonu sonuna kadar hiçbir maçta oynayamayacağını ifade etti.

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