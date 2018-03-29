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Spor

Venus Williams, Miami Açık'a çeyrek finalde veda etti

ABD'li tenisçiyi, vatandaşı saf dışı bıraktı

29 Mart 2018 15:25

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, ABD'li Venus Williams ile vatandaşı Danielle Collins karşı karşıya geldi.

Dünya klasmanında 93. sırada yer alan 24 yaşındaki Collins, 88 dakika süren mücadelede Venus Williams'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Collins yarı finalde, geçen yılın Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko ile eşleşti. Tek kadınlarda diğer yarı final mücadelesinde ise Belaruslu Victoria Azarenka ile ABD'li Sloane Stephens karşılaşacak.

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