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Spor

Venus Williams basın toplantısını ağlayarak terk etti

37 yaşındaki tenisçi, 78 yaşındaki yaşlı bir adamın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışmıştı

04 Temmuz 2017 14:08

Dünyaca ünlü eski Wimbledon şampiyonu tenisçi Venus Williams, basın toplantısında gözyaşlarına boğularak salonu terketti. 37 yaşındaki tenisçi, geçen günlerde Florida'da 78 yaşındaki bir adamın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışmıştı.

DHA'dan Aynut Tattersall'ın haberine göre; İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk gününde basın toplantısında ilginç görüntüler yaşandı. Bugün birinci turda Elisa Mertens'i eleyerek tur atlayan eski Wimbledon şampiyonu Williams, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısını gözyaşları içinde terk etti. 

Geçen günlerde Florida'da 78 yaşındaki yaşlı bir adamın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasına karışan Venus, araba kazası ile ilgili sorulan sorunun ardından gözyaşlarına boğularak soruyu cevapsız bıraktı ve basın toplantısını terk etti. 

37 yaşındaki tenisçi ölümle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle henüz tutuklanmasa da aleyhindeki dava sürüyor.

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