Venüs Sultanlar Ligi'nde haftanın görünümü

T24 Haber Merkezi



Vestel Venüs Sultanlar Liginde 18. Hafta tamamlandı.

18. haftanın sonuçları

Beylikdüzü Vol. İht. – Fenerbahçe Opet 0-3 (Setler: 6-25, 8-25, 11-25)

Aydın B.Şehir Bld. – Eczacıbaşı VitrA 1-3 (Setler: 25-19, 22-25, 21-25, 22-25)

PTT – Galatasaray HDI Sig. 3-1 (Setler: 17-25, 27-25, 25-19, 25-23)

Atlasglobal Yeşilyurt – Karayolları 3-0 (Setler: 25-21, 25-21, 25-23)

Türk Hava Yolları – Beşiktaş 3-0 (Setler: 25-9, 25-12, 25-11)

VakıfBank – Nilüfer Bld. 3-1 (Setler: 25-20, 23-25, 25-21, 25-10)

18. hafta nasıl geçti?

Play-out grubuna kalması (hatta ligden düşmesine kesin gözü ile bakılan) Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübünün Fenerbahçe karşısında bir varlık gösteremedi. İlk iki sette sadece altı ve sekiz sayı alabildi. Maç boyunca Fenerbahçe daha önce süre alamayan oyuncuları ile rotasyon yaparak oynadı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ilk sette Eczacıbaşı Vitra karşısında sette iyi başladı ve tamamında önde oynadı. Set içinde iki kez farkı 7 sayıya kadar çıkardı ve seti aldı. İkinci sette is Eczacıbaşı Boşkoviç ve Natalia’nın sayıları ile önde oynadı. Başa baş geçen seti Eczacıbaşı önde tamamladı.



3. sete iyi başlayan takı Aydın BBS oldu. Ancak 20. Sayıda Eczacıbaşı öne geçti. Setin son bölümünde Natalia’nın atakları ile Eczacıbaşı seti aldı. 4. set çekişmeli başladı ancak teknik molaya önde giren Eczacıbaşı maç sonuna kadar farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı kazandı.



Bu haftanın sürpriz sonucu PTT-GS maçından geldi. İlk seti Galatasaray rahat bir oyunla set sonuna kadar önde oynadı. Ancak Anthi ile servis karşılamada sıkıntılar yaşadı. İkinci set de 10. sayıya kadar sıralı alınan bir veya iki sayı ile denk şekilde başladı.



Ancak PTT 1. sayıdan sonra liderliği bırakmadı. Galatasaray set sonunda 24-21 de 3 set sayısı oynayan PTTY ye sayı vermeyerek seti 24-24’e getirdi. Seti 27-25 PTT kazandı. İkinci seti kazanmanın morali ile 3. Sete iyi başlayan PTT bir ara farkı 7 sayıya kadar açtı ve setin tamamını önde oynadı. 4. Set her iki takımın sıralı sayıları ile başladı. Sonrasında öne geçen Galatasaray set sonuna 20-23 önde geldi. Ancak PTT setin son 5 sayısını alarak seti 25-23, maçı 3-1 kazandı.



VVSL de oynanan diğer 3 karşılaşmada ise sürpriz bir skor yoktu. Vakıfbank Nilüfer Belediye sporu, THY Beşiktaş’ı ve AtlasGlobal Yeşilyurt da Karayollarını yendi. Mali nedenlerden dolayı lig başındaki kadrosunu dağıtan Beşiktaş lig sonunda küme düşmesi beklenen takım haline geldi.

Puan durumu

19. haftanın maçları

25/2/2020 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyük Şehir Belediye

26/2/2020 Karayolları-VakıfBank



26/2/2020 Nilüfer Belediye-Beylikdüzü Voleybol İhtisas

26/2/2020 Eczacıbaşı Vitra-PTT

27/2/2020 Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt



27/2/2020 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları.