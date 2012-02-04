-Venizelos: Herşey bıçak sırtında ATİNA (A.A) - 04.02.2012 - Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, troyka ile ikinci kredi anlaşması çerçevesinde yürütülen müzakerelerin bıçak sırtında olduğunu ve bütün konuların Pazar akşamına kadar sonuçlandırılması gerektiğini belirtti. AB ve Avro kuşağı ülkelerinin maliye bakanları ile telekonferans gerçekleştiren Venizelos, mevkidaşlarına tahvil takası planı PSI ve ikinci kredi anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen müzakereler hakkında bilgi verdi. Venizelos telekonferansın ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda, troyka ile yapılan müzakerelerin zor ve hassas bir noktada olduğunu söyledi. Venizelos, özellikle özel sektördeki maaşlarla ilgili alınması gereken mali önlemler gibi konuların açık kaldığını ifade etti. Herşeyin ''bıçak sırtında'' olduğuna ve bütün konuların yarın akşama kadar sonuçlandırılması gerektiğine işaret eden Venizelos, nihai kararların, Başbakan Lukas Papadimos başkanlığındaki hükümeti destekleyen siyasi parti liderlerin yarınki toplantısında alınacağını kaydetti. Venizelos toplantının ardından Başbakan Lukas Papadimos ve IIF başkanı Charles Dallara ile temaslara başladı. Başbakan Papadimos'un ise daha sonra troyka yetkilileri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Eurogroup toplantısı Yunanistan'da henüz anlaşmaya varılamaması nedeniyle Çarşamba gününe kadar ertelenmişti.