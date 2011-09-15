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Ekonomi

Venizelos: 2012 yılında da resesyondan çıkamayacağız ATİNA (A.A)

15 Eylül 2011 21:32

-Venizelos: 2012 yılında da resesyondan çıkamayacağız ATİNA (A.A) - 15.09.2011 - Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, ülkesinin gelecek yıl da resesyondan çıkamayacağını, böylece arka arkaya dördüncü yılda da resesyonda olacağını söyledi. Venizelos, parlamentoda yaptığı konuşmada, ekonomideki gerilemenin bu yıl en aşağı seviyeye ineceği yönündeki hükümet tahminlerini revize ederek, ''Üç yıldır resesyon olduğunu, şimdi dördüncü yılda da resesyonun olacağını anlamalıyız'' dedi. Ülkedeki büyük çaplı vergi kaçırma vakalarına işaret eden ve yıllık gelirini 50 bin avronun üzerinde beyan eden 160 bin, 100 bin avronun üzerinde beyan eden 25 bin kişinin bulunduğunu belirten Venizelos, ''Bu uydurma, gerçek resim değil. En azından gayrimenkulde herkes yerine ve değerine göre ödeme yapıyor'' diye konuştu. Hükümetin ek emlak vergisi uygulamasına değinen ve resesyon etkisi en küçük olan önlemlere odaklandığını belirten Venizelos, emlak vergisinin getireceği ortalama yükün metrekare başına 4 avro olacağını ve emlak sahibi 1,8 milyon hanehalkının metre kare başına 3 avro vergi ödemekle yükümlü olacağını kaydetti. Yunanistan'da 2009 yılı verileri ve fiyatlarına göre konutlara yapılan özel yatırımların 400 milyar avro ve ticari amaçlı gayrimenkullere yatırımın 520 milyar avro olduğunu söyleyen Venizelos, Merkez Bankasının, özel gayrimenkul yatırımlarının değerini 1 trilyon avro olarak tahmin ettiğini bildirdi. Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası denetçilerinin, Yunanistan'da beşinci gözden geçirme çalışmalarına haftaya pazartesi günü başlaması bekleniyor.

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