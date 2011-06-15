-VENGLOS ONLARLA ÖVÜNÜYOR ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Slovak Josef Venglos, eski futbolcuları Oğuz, Aykut ve Rıdvan'ın Türk futbolunda bir yerlere gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Venglos, Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği Yönetim Kurulu'nun toplantısı için geldiği Ankara'da yaptığı açıklamada, bulunduğu her ülkede gerek Fenerbahçe'yi gerekse diğer Türk takımlarını yakından takip ettiğini belirterek, ''O zamanlar Türk futbolunda Oğuz, Aykut, Rıdvan ve Tanju gibi bir kaç yıldız futbolcu vardı. Ancak bugün tüm takımlar çok üst düzeyde başarılara imza atabiliyorlar. Ben de Türk futbolunu yakından takip ediyorum ve özellikle Fenerbahçe'nin başarılı olmasından mutlu oluyorum'' dedi. -VENGLOS'TAN, OĞUZ, AYKUT VE RIDVAN'A ÖVGÜ- Josef Venglos, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlerde takımda yer alan yıldız futbolcuları Oğuz, Aykut ve Rıdvan'ın başarılarını da yakından takip ettiğini ifade ederek, ''Eski futbolcularımın Türk futbolunda bir yerlere gelmelerini yakinen takip ediyorum ve bu durum beni mutlu ediyor. Oğuz'un A Milli Takım'da yardımcı antrenör olması, Aykut'un Fenerbahçe'nin başında şampiyonluğa ulaşması ve Rıdvan'ın da iyi bir futbol yorumcusu olması beni çok sevindiriyor'' diye konuştu. -ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FENERBAHÇE'NİN ŞANSI- Josef Venglos, bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde eden Fenerbahçe'nin bu ligdeki başarı şansının yüksek olduğunu da vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Şampiyonlar Ligi çok zor bir lig ama Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde her zaman şansı var. Çünkü tecrübeli futbolculardan kurulu bir ekip. Gerek yönetimi, gerek teknik ekibi, gerekse de futbolcu kalitesiyle üst düzey bir takım olan Fenerbahçe oynadığı futbolla da tüm Avrupa'da ilgi ve taktir görüyor. Önümüzdeki sezon için yapacağı futbolcu takviyesi ile de kadrosunu daha da güçlendireceğini tahmin ettiğim Fenerbahçe'nin artık Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarı yakalayacağına da şüphem yok.''