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Dünya
Deutsche Welle

Venezulalı siyasetçiye 'uyuşturucu kaçakçılığı' suçlaması

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami’nin uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantısı olduğunu öne sürüyor. Ancak bu iddia, Güney Amerika ülkesine yönelik bir dizi suçlamadan sadece biri.

16 Şubat 2017 21:15

Tareck El Aissami, Venezuela siyasetinin parlayan yıldızı. 42 yaşındaki sosyalist politikacı, genç yaşta kariyer basamaklarını hızla tırmanmayı başardı. Müteveffa Devlet Başkanı Hugo Chavez tarafından içişleri ve adalet bakanlığı görevine getirildiğinde henüz 33 yaşındaydı. Polis teşkilatı dahil, ülkenin tüm güvenlik ve yargı birimleri kendisine bağlıydı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından birkaç hafta önce de Devlet Başkan Yardımcısı görevine atandı. Bu, hem içe hem de dışa verilen bir mesajdı. Çünkü Maduro, bir bakıma halefini de belirlemiş oldu.

Ancak bu durum, Washington yönetimini pek memnun etmedi. Tareck El Aissami’yi uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantı olmakla suçlayan ABD, onu uluslararası uyuşturucu kaçakçıları ve tacirlerinin yer aldığı kara listeye ekledi. Politikacıya karşı bir dizi yaptırım kararı da alan Beyaz Saray, El Aissami’nin ABD’deki tüm mal ve para varlığını dondurdu. Artık ABD’de onunla iş yapmak, cezai müeyyide kapsamına giriyor. Venezuelalı politikacının, birlikte hareket ettiği iş adamı Samark José López Bello ile milyonlarca uyuşturcu kaçakçılığı olayına karıştığı iddia ediliyor.

Suçlamaları kesin bir dille reddeden Tareck El Aissami ise kendisini kurban olarak görüyor. El Aissamı bunun, “Anti emperyalist bir devrimciye kurulan komplo“ olduğunu savunuyor ve bu mücadeleyi kazanacaklarını söylüyor.

Başka suçlamalar da var

Ancak Caracas yönetimine yöneltilen suçlamalar sadece El Aissami ile sınırlı değil. Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşi Cilia Flores’in yeğenleri olan Francisco Flores de Freitas und Efrain Antonio Campo Flores, Honduras üzerinden ABD’ye 800 kilo uyuşturu sokmaya çalışırken Amerikan güvenlik birimleri tarafından suç üstü yakalandı. Halen tutuklu olarak yargılanan iki genç hakkındaki kararın önümüzdeki mart ayında açıklanması bekleniyor.

Bir başka ciddi suçlama da Venezuala Parlamentosu’nun eski başkanı Diosdado Cabello hakkında yapılıyor. Amerikan ekonomi gazetesi "Wall Street Journal", ülkesinin en etkili politikacılarından olan Cabello’nun “Bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin başı“ olduğunu iddia ediyor. Gazete, eski parlamento başkanını da tıpkı El Aissami gibi, Venezuela’daki havaalanlarına kontrolsuz geçiş imkanından yararlanarak ABD ve Meksika’ya uyuşturucu kaçırdığını, hatta yüksek rütbeli askerlerin de kendisine yardım ettiğini öne sürüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Tobias Käufer

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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