Venezuella'da Chavez'e muhalif 6 kanal kapatıldı

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Venezuella'da hükümet kararlarını açıklama kanunun ihlali gerekçesiyle aralarında Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez'e açık muhalifliğiyle bilinen Radya Caracas ve Televizyonu'nun da bulunduğu, uydudan ve kablodan yayın yapan 6 yayın organı kapatıldı.Kararla ilgili konuşan RCTV iletişim Direktörü Gladys Zapain, kanal kapatılmadan önce kendilerine kapatma kararı ile ilgili bir "ön bildiri" ulaşmadığını açıkladı.Kanalın kapatılmasından bir gün önce, RCTV'nin hükümetin kendilerine yayınlamak üzere ilettiği bir mesajı yayınlama kararına uymayı reddettiği de belirtilirken, kanalın bu tavrının kapatılmasında rol oynadığı da ifade ediliyor.Kanalın ünlü sunucusu Miguel Angel Rodriguez, "RCTV'nin sesini kesmek istiyorlar. Ama bunu yapamayacaklar, çünkü RCTV bütün Venezuelalıların kalplerine gömülü" diye konuştu.Caracas'taki ABD Büyükelçiliği de karardan endişe duyduğunu bildirdi.RCTV, hükümetin yayın lisansını yenilememesinin ardından 2007 yılında kablo ve uydu yayınına geçmişti.Chavez, RCTV'yi 2007 yılında kendisine karşı gerçekleştirilmek istenen darbe girişinin arkasında bulumakla suçlamıştı.