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Dünya

Venezüella: Yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacağız

"Maduro'nun yeniden seçilmesi durumunda gelecek 6 yılı ülke ekonomisinin iyileştirilmesine adayacağım"

28 Şubat 2018 14:00

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat, uluslararası finans sisteminin ülkesine engeller çıkarması durumunda yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını söyledi.

Bakan Montserrat, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin ülkesine yönelik uyguladığı ambargonun zararlarını anlattı ve küresel bankaların, yaptırım korkusuyla Venezüella ile çalışmaktan çekindiğini savundu.

Montserrat, nisanda yapılacak seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Maduro'nun yeniden seçilmesi durumunda gelecek 6 yılı ülke ekonomisinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesine adayacağının altını çizdi.

Bakan Montserrat, uluslararası finans sisteminin bu dönemde Venezüella'ya engeller çıkarabileceğini belirterek, "Bu durumda yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacağız" ifadesini kullandı.

İspanya ile bozulan ilişkilere de değinen Montserrat, bu ülkeyle ilişkilerin yeniden normalleşmesinin Madrid hükümetine bağlı olduğunu sözlerine ekledi. 

"Maduro tekrar seçilecek"

Montserrat ayrıca ülkesinde yapılacak başkan seçimine ilişkin dün Cenevre'yi ziyaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, seçimler esnasında uluslararası gözlemcilerin görevleriyle ilgili üst düzey komisyon kurulmasını ele aldıklarını aktaran Montserrat, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden seçileceğine olan güveninin tam olduğunu ifade etti. Montserrat, seçimlerin adil ve şeffaf olacağını vurgulayarak, ülkedeki muhalefet bloğu Demokratik Birlik'in 22 Nisan'da yapılacak seçimleri boykot etmesi durumunda bunun muhalefet tabanına sorumsuzluk anlamı taşıyacağını savundu.

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