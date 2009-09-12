Venezüella Rus füzesi satın alacağını açıkladı

Chavez, Libya, Suriye, Cezayir, İran, Türkmenistan, Belarus, Rusya ve İspanya'yı kapsayan uzun gezisinin ardından döndüğü ülkesinin başkanlık sarayında yaptığı açıklamada, Rusya ile anlaşmalar imzaladıklarını ve yakında küçük füzeler geleceğini belirterek, bu füzelerin taarruz değil, savunma amaçlı olduğunun altını çizdi.

"Bunlar savunma aracı, çünkü ülkemizi her türlü tehdide karşı savunacağız" diyen Chavez, hedefini şaşmayan bu füzelerin her kim olursa olsun saldırmak için kullanılmayacağını belirtti.

Rusya'yı "stratejik müttefik" olarak gören Chavez, daha önce yaptığı açıklamada da, ülkesinin özellikle geçen temmuz ilişkileri dondurduğu Kolombiya ile sınırını koruma amaçlı, Moskova'dan BMP3, MPR ve T-72 tankları satın alacağını teyit etmişti.

Rus basını da, Karakas'ın T-72 ve T-90 tankları ile helikopterler, zırhlı personel taşıyıcıları, denizaltılar ve füze kalkanı sistemleri satın almak istediğini yazmıştı.