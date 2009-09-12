Venezüella Rus füzesi satın alacağını açıkladı

Chavez, Libya, Suriye, Cezayir, İran, Türkmenistan, Belarus, Rusya ve
İspanya'yı kapsayan uzun gezisinin ardından döndüğü ülkesinin başkanlık
sarayında yaptığı açıklamada, Rusya ile anlaşmalar imzaladıklarını ve yakında
küçük füzeler geleceğini belirterek, bu füzelerin taarruz değil, savunma amaçlı
olduğunun altını çizdi.
"Bunlar savunma aracı, çünkü ülkemizi her türlü tehdide karşı savunacağız"
diyen Chavez, hedefini şaşmayan bu füzelerin her kim olursa olsun saldırmak için
kullanılmayacağını belirtti.
Rusya'yı "stratejik müttefik" olarak gören Chavez, daha önce yaptığı
açıklamada da, ülkesinin özellikle geçen temmuz ilişkileri dondurduğu Kolombiya
ile sınırını koruma amaçlı, Moskova'dan BMP3, MPR ve T-72 tankları satın
alacağını teyit etmişti.
Rus basını da, Karakas'ın T-72 ve T-90 tankları ile helikopterler, zırhlı
personel taşıyıcıları, denizaltılar ve füze kalkanı sistemleri satın almak
istediğini yazmıştı.