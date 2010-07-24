Venezuella ordusu Kolombiya sınırına yığılıyor

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Tüm dünyaya çağrı



'Savaşmaya hazırız'



Kolombiya’nın 2008 yılında benzeri bir nedenle Ekvador’a askeri müdahale yaptığını hatırlatan Reyes, Venezüella topraklarına da böyle bir saldırının gerçekleşme ihtimalini göz önünde bulundurduklarını ifade etti. Reyes, “Ancak hiçbir ABD’li veya Kolombiyalı askerin ülkemizi işgal etmesine izin vermeyeceğiz. Güçlü bir ordumuz var ve zorunda kalırsak savaşırız” diye konuştu. Venezuella Başkonsolosu buna rağmen savaşın en son çözüm yolu olduğunu ve her zaman diyalogdan yana olduklarını vurguladı.



Venezuela, Kolombiya'nın suçlamaları üzerine Bogota Büyükelçisini geri çekmiş, Kolombiya da dün Caracas Büyükelçisini geri çağırmıştı. İki ülke bir anda savaş konumuna gelirken, Chavez sınır bölgesine askeri birlikler gönderdi.



Reyes, Chavez’in ABD’yi tarihte en fazla rahatsız eden lider olduğunu söyledi. Venezüella lideri için, “O, ABD için ayakkabının içindeki bir taş gibi” dedi. Reyes, “ABD Küba lideri Fidel Castro’yu bile alt edemedi. Venezüella gibi daha güçlü bir ülkenin lideri Chavez’i hiç alt edemezler” ifadelerini kullandı.



Reyes, FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri) gerillaları ile Kolombiya hükümetleri arasındaki sorunun da her zaman diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği yönünde çağrı yaptıklarını belirtirken, dünyanın herhangi bir yerinde silahlı ayaklanma yapan hiçbir örgütü desteklemeyeceklerini belirtti. Reyes, devrimci bir örgüt olarak tanımladığı FARC’ın da uluslararası terör listesine alınmasına da karşı olduğunu belirtti.



Reyes, ve bu delilleri “Saddam’ın sözde sahip olduğu kitle imha silahlarına benzetti.





'Fotoğraflar sahte'



Kolombiya, Amerika Devletleri Teşkilatı’nın (OAS) Washington’da düzenlenen toplantısında iddialarını desteklemek için harita ve video görüntülerinin yanı sıra görgü tanıklarının ifadelerini sundu.



Ülkenin OAS temsilcisi Luis Alfonso Hoyos, Chavez yönetimini cinayet işleyen, insan kaçıran ve uyuşturucu ticareti yapan teröristlerin faaliyetlerine göz yummakla suçladı. Hoyos, Güney Amerika’nın “bu kâbusa” daha fazla sabır gösteremeyeceğini belirtti ve Venezuella ulusal muhafızlarını militanları yasalara karşı korumakla suçladı.



Venezüella’nın OAS temsilcisi Roy Chaderton ise iddiaları reddetti ve Kolombiya’nın iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını, Hoyos’un sunduğu resimlerin nerede çekildiği hakkında hiçbir fikri olmadığını belirtti. Bu konu hakkında da açıklama yapan Reyes, fotoğrafların tümünün birer montaj olduğunu ileri sürdü.







Venezuella lideri Hugo Chavez, olası bir savaş ihtimaline karşı ordusunu Kolombiya sınırına yığarken, Venezuella’nın İstanbul Başkonsolosu Jose Gregoria Bracho Reyes, Washington’un Bogota hükümetiyle ile birlik olup topraklarını işgal etmeyi planladığını belirtti. Reyes, gerekirse savaşmaya hazır olduklarını söyledi.Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez, sınır bölgesinde solcu gerillaları barındırdığı suçlaması karşısında Kolombiya ile diplomatik bağlarını kesince, iki ülke arasında savaş rüzgârları esmeye başladı.Bu gelişme üzerine İstanbul’da basın toplantısı düzenleyen Reyes, Venezuella üzerinde çok büyük bir oyun oynandığını belirtirken, suçlamalarının tamamen asılsız olduğunu ifade etti. Reyes, büyük bir enerji krizi içinde olduğunu belirttiğini ABD’nin, İran ve Iraktan sonra gözünü şimdi de Venezüella’ya diktiğini” söyledi.Reyes “ Ortada çok ciddi bir durum var, çünkü bunun arkasında Pentagon var. ABD petrol, doğalgaz, uranyum ve su gibi ihtiyaçlarını bu bakımdan zengin olan Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinden sağlamayı planlıyor" dedi.“Kolombiya Ortadoğu’da İsrail’in oynadığı rolü oynuyor” diyen Venezuella Başkonsolosu, Botago hükümetinin ABD’nin emirlerini uygulayan kukla bir hükümet olduğunu söyledi.Kolombiya’nın içi boş ve anlamsız argümanlarla ülkesini suçladığını söyleyen Reyes, asıl hedefin Venezüella topraklarının ABD tarafından işgal edilmesi olduğunu söyledi. Reyes, buradan Türkiye dâhil tüm ülkelere Venezüella’ya ABD’ye karşı olan mücadelesinde destek vermeleri yönünde çağrı yaptı.İstanbul’daki Başkonsolosluğu’ndaki bilgilendirme toplantısının benzerinin aynı anda Venezüella’nın birçok temsilciliğinde daha yapıldığını söyleyen Reyes, amaçlarının tüm dünyayı bu oyuna karşı uyandırmak olduğunu söyledi.