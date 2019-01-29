Venezuela'nın ABD'de bulunan mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

ABD Dışişleri, Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarından bazılarının kontrolünün, Başkan Donald Trump tarafından 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanınan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido 'ya verildiğini duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 25 Ocak 2019 tarihinde New York'taki Fed veya diğer Amerikan bankalarında bulunan Venezuela hükümeti ya da Merkez Bankası'na ait hesaplarda yer alan belli mal varlıklarının kontrolünün 'Geçici Devlet Başkanı' Juan Guaido'ya geçmesi için yetki verdiğine dair belge yayımlandı.

Öncesinde ABD yönetiminden Venezuela devletine bağlı petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım açıklaması gelmişti.