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Dünya

Venezüella dünyanın ilk devlet destekli kripto parası 'Petro'nun satışına başladı

Maduro, satışın ilk gününde 735 milyon dolarlık meblağa varan 'satın alma teklifi' aldıklarını söyledi

21 Şubat 2018 15:48

Dünyanın keşfedilmiş en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen ABD'nin ticari yaptırımları nedeniyle zor günler yaşayan Venezüella dünyanın ilk devlet destekli kripto para birimi 'Petro'nun satışına başladı.

Sputnik'in Reuters'tan aktardığı habere göre, ülkedeki petrol, doğalgaz, altın ve mücevher rezervlerinin desteklediği kripto paranın 20 saat süren ön satışının ilk gününde 38.4 milyon adet Petro satıldığı açıklandı. Petro'nun tanıtımını yapan Devlet Başkanı Maduro ön satışın ilk gününde 735 milyon dolarlık meblağa varan 'satın alma teklifi' aldıklarını söyledi. Ancak Maduro yatırımcılar konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Latin Amerika ülkesi Venezüella yaşadığı derin ekonomik krizden kendini kurtarma çabalarında alışılmadık bir adım attı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti dünyanın ilk devlet destekli kripto para birimi 'Petro'nun ön satışını gerçekleştirdi.

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