Maduro: Artık söyleyebilirim, Maradona Venezuela'ya yiyecek getirme amaçlı gizli operasyonlara yardım etti

Venezuela Devlet Başkanı Artık söyleyebilirim, Venezuela'ya yiyecek getirme amaçlı gizli operasyonlara yardım etti, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın, ülkesine gıda desteği dahil özel konularda çeşitli yardımlarda bulunduğunu söyledi. Maduro "Artık söyleyebilirim, Venezuela'ya yiyecek getirme amaçlı gizli operasyonlara yardım etti" dedi.

Sputnik'in Venezuela basınından aktardığına göre, hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona'nın 'hassas bir insan' olduğunu vurgulayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'da yaşanılan problemlerin çözümü için Maradona'nın birçok kez girişimde bulunduğunu aktardı.

Maduro, Maradona'nın haksızlığa ve adaletsizliğe karşı dik duruş sergilediğine işaret ederek, "Her zaman olduğu gibi, hareket halindeydi ve bizim yanımızdaydı. Artık söyleyebilirim, Venezuela'ya yiyecek getirme amaçlı gizli operasyonlara yardım etti. Büyük Diego, daima detaylara dikkat eden, duyarlı, sevgi dolu ve zalimliğe karşı asil ruhlu bir adamdı" ifadelerini kullandı.

Maradona, çarşamba günü Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kasım ayının başında beyin ameliyatı geçiren Maradona, 8 gün sonra taburcu edilmişti.