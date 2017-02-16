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Dünya

Venezuella Devlet Başkanı, CNN International'ı ülkeden kovdu!

Nicolas Maduro, CNN'in yalan habercilik yaptığını ve gerçekleri çarpıttığını öne sürdü

16 Şubat 2017 01:56

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “gerçekleri çarpıtarak haber yaptığı” iddiasıyla CNN International’dan Venezuela’yı terk etmesini istedi.

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen hafta yaşanan bir olay üzerine, CNN’in gerçekleri çarpıtarak yayın yaptığını iddia etti. Kanalın son olarak, bir öğrencinin okulunun eskimiş olması ve çektikleri açlık problemlerini canlı yayında Maduro’ya bildirmesi üzerine Maduro “CNN’nin bu yayını çarpıtmaya çalıştığını, bunu yapamayacağını” söyledi.

“Venezuela hükümetinin 'terörle' bağlantısı olan kişilere pasaport vermiş olabileceğini” iddia eden CNN ayrıca, bir dönem Irak’taki Venezuela Konsolosluğu’nda avukatlık yapmış olan Misael Lopez’in çalıştığı dönemde binlerce insanın vize ve pasaportlarının satıldığını gören bir şahit olduğunu iddia etti. Hükümet kanadı ise bu iki iddiayı da kabul etmedi.

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