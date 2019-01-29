Venezuela Başsavcısı'ndan Yüksek Mahkeme'ye çağrı: Ülkeden çıkış yasağı getirip mal varlıklarına el koy

Venezuela’da, ABD’nin kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio’yu tanıma kararının ardından gerilim yükseliyor. Juan Guaido'ya karşı soruşturma açmak istediğini duyuran Venezuela Başsavcısı Tarek Saab, Yüksek Mahkeme'ye “Guadio’ya ülkeden çıkış yasağı getirip mal varlıklarına el koy” çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela’nın ülkedeki mal varlıklarının kontrolünü Juan Guaido'ya verdiğini açıklamasının ardından Venezuela Başsavcısı Tarek Saab harekete geçti.

Yüksek Mahkeme'den Guaido için ülkeden çıkış yasağı ve mal varlıklarına el koyma talep eden Saab, Venezuela'nın yurt dışındaki mal varlıklarına el konulması ve Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinin çevresindeki şiddet olayları üzerinden mahkemenin soruşturma başlatması gerektiğini belirtti.

Daha önce Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "ABD diplomatlarına ya da Venezuela demokratik lideri Juan Guaido'ya yönelik herhangi bir saldırıya 'ciddi bir karşılık' verilecek" açıklamasını yapmıştı.